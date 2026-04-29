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Die Vereinigten Arabischen Emirate gaben am Dienstag bekannt, dass sie die Organisation der Erdölexportländer (OPEC) verlassen, ein Kartell zwischen einigen der wichtigsten ölproduzierenden Länder, das 1960 gegründet wurde, um gemeinsam den globalen Ölmarkt zu beeinflussen und stabile Einnahmen und maximalen Gewinn für ihre Mitglieder zu gewährleisten.

Allerdings hat die Mitgliedschaft in der Gruppe seinen Preis, da bestimmte Regeln eingehalten und Gruppenquotenanforderungen erfüllt werden können, die die Fähigkeit einiger Länder einschränken können, eigenständig reicher zu werden, weshalb die VAE, die stark in die Ölproduktion investiert haben, beschlossen haben, die Organisation zu verlassen. Energieminister der VAE, Suhail Mohamed al-Mazrouei, sagte laut Reuters, dass die Entscheidung nach Prüfung der Energiestrategien des Landes getroffen wurde und dass diese Entscheidung aufgrund der ohnehin schon schwierigen Lage an der Straße von Hormus aufgrund der bereits schwierigen Lage an der Straße von Hormus kaum unmittelbare Marktauswirkungen haben werde.

Langfristig sagen einige Experten, dass dies jedoch vorteilhafte Auswirkungen auf die gesamte Ölverfügbarkeit auf dem Markt haben könnte, wenn die VAE, befreit von OPEC-Zwängen und Gruppenquoten, die Ölproduktion erhöhen, um wettbewerbsfähiger zu werden. Laut IEA-Daten pumpten die VAE etwa 2,37 Millionen Barrel, verfügen aber über eine nachhaltige Kapazität von 4,3 Millionen Barrel pro Tag (laut CNBC).

Der Austritt der VAE aus dem Ölkartell OPEC ist laut Analysten ein Sieg für Donald Trump

Dieser Schritt wird auch als Sieg für Donald Trump gesehen, der die OPEC dafür kritisiert hatte, den Rest der Welt mit überhöhten Ölpreisen zu betrügen.

Analysten glauben außerdem, dass dies dazu führen könnte, dass andere Mitglieder mit Überproduktion die Gruppe verlassen und die OPEC wie Kasachsta, Nigeria oder Venezuela töten, die frustriert sind, weil nicht alle Mitglieder aufgrund ihrer Sanktionen oder Konflikte die gleichen Quoten erfüllen, wie Iran, Libyen oder Venezuela. Das Ergebnis wäre ein volatilerer Markt mit großen Preisschwankungen.

Im Jahr 2022 machte OPEC 38 % der weltweiten Ölproduktion aus. Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela waren die Gründungsmitglieder und wurden später von Algerien, der Republik Kongo, Äquatorialguinea, Gabun, Libyen, Nigeria und den VAE ergänzt. Einige, wie Katar, Ecuador und Andola, hatten die Gruppe bereits verlassen. Andere Länder, darunter Russland, Mexiko oder Bahrain, traten der breiteren OPEC+-Gruppe bei.

Die VAE traten 1967 bei, aber nach dem 1. Mai, als ihr Austritt stattfindet, wird die OPEC laut Saul Kavonic, Leiter der Energieforschung bei MST Financial, über BBC "etwa 15 % ihrer Kapazität und eines ihrer regelkonformen Mitglieder" verlieren. Die VAE waren der viertgrößte Ölproduzent der OPEC, hinter Iran, Irak und Saudi-Arabien.