Der Ark-Entwickler behauptet, dass Vin Diesel früher Survival Evolved "genauso oft gespielt hat wie jeder andere Ark-Profi-Spieler"

HQ

Als Ark 2 vorgestellt wurde und bekannt wurde, dass Vin Diesel an dem Projekt beteiligt sein würde, überraschte es viele, dass der Fast and Furious-Schauspieler an einem Survival-Videospiel mit Dinosauriern interessiert war. Doch der Grund für Diesels Beteiligung scheint darin zu liegen, dass der Schauspieler Ark wirklich gerne spielt, was Studio Wildcard-Mitbegründer Jeremy Stieglitz PC Gamer erklärte.

Auf die Frage nach Diesels Liebe zu Ark betonte Stieglitz: "Diesel spielte damals besonders viel Ark. In den Survival Evolved-Tagen spielte er es so oft wie jeder Ark-Profi-Spieler. Hunderte und Aberhunderte und Aberhunderte von Stunden. Er und seine Kinder, sein Partner, [sie waren] wirklich gut im Spiel. Sie spielten alle Karten, kannten alle Bugs, kannten alle Exploits. Sie hatten ihren eigenen Stamm."

Stieglitz spricht dann darüber, wie Diesels Figur aus Ark 2 ins Spiel passen wird, und erklärt, dass die Figur Santiago tatsächlich existierte, bevor Diesel involviert wurde, und dass sie an den Archetyp des Schauspielers angepasst wurde. Es wird erwähnt, dass "die Figur ursprünglich als Nerd geschrieben wurde, und wir sind so... Ja, das wird nicht funktionieren. Er wird ein richtig kräftiger, großartiger Nerd, der jeden verprügeln kann?"

All das gesagt, sieht es nicht so aus, als würde Diesel bei Ark 2 wirklich sehr involviert sein, sobald es erscheint, denn uns wird auch gesagt, dass der Schauspieler nur eine Handvoll Zeilen aufgenommen hat, die meisten davon für den Teaser-Trailer und die animierte Serie. Das könnte sich im Verlauf der Arbeit an Ark 2 ändern, aber wenn man sich Stieglitz' bisherige Kommentare ansieht, gibt es keine Zeilen um Zeilen von Diesel-Sprachlinien, die irgendwo versteckt sind und nur darauf warten, verwendet zu werden.