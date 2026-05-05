Der 70-jährige spanische Torwart feiert sein Proficomeback im fünftligen Verein CD Colunga

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Tercera Federación (fünfte Liga des spanischen Profifußballs) Club Deportivo Colunga, aus der Region Asturien im Norden Spaniens, sorgte in Spanien für Schlagzeilen, indem sie einen 70-jährigen Torwart als "Gaststar" in einem Spiel bezeichnete und damit 28 Jahre nach dem Hängen der Handschuhe sein Proficomeback feierte. Es ist Ángel Mateos Rodríguez, geboren am 14. September 1955, der in den Bergwerken arbeitete und gleichzeitig semiprofessionellen Fußball spielte, schließlich mehrere Saisons in der zweiten Liga B spielte und mehrere Ausgaben des spanischen Pokals spielte.

Mateos beendete seine Fußballkarriere im Alter von 42 Jahren im Jahr 1998, spielte aber weiterhin Amateurfußball, behielt seine gute Form bei, was ihm direkt vom Vizepräsidenten des Vereins die Gelegenheit einbrachte, erneut professionell für CD Colunga zu spielen, in einem Spiel gegen CD Praviano. Der Vizepräsident des Clubs, Santiago García, wollte beweisen, dass "Alter irrelevant ist, wenn es Leidenschaft und Talent gibt".

Mateos spielte als Stammspieler und erzielte in den ersten 27 Minuten des Spiels ein Tor, bevor er vom Trainer ausgewechselt wurde und das Spielfeld von den Anhängern beider Teams bejubelt wurde. Colungas Trainer Efrén Díaz erklärte vor dem Spiel, dass das Ziel sei, dass Mateos "den Wettbewerb wieder spüren" könne, ohne jedoch den Respekt des Teams und den Wettbewerbsgeist zu vernachlässigen.

Das Team verlor schließlich mit 0:2, und Mateos betonte, dass er gerne die gesamte erste Halbzeit gespielt hätte. Am Ende erhielt er eine Auszeichnung für seine Karriere vom Verein und dem Assturischen Fußballverband.