Der 7. Gast ist zurück, um uns in einem brandneuen Remake zu erschrecken

Heute können CDs nicht einmal mehr für Spiele verwendet werden, da sie viel zu wenig Daten enthalten, und wurden dennoch durch DVDs ersetzt, die wiederum durch Blu-rays ersetzt wurden. Doch Anfang der 90er Jahre waren CDs wirklich der Höhepunkt der Cybertechnologie und ermöglichten Grafiken, die wir zuvor nie gesehen hatten, dank dessen, was damals als endloser Speicherplatz galt. Das einzige Problem war die extrem langsame Datenübertragung und die Tatsache, dass die Entwickler mit dem Format nicht vertraut waren. Das führte zu Spielen mit minimaler Interaktivität, vielen Ladebildschirmen und einer großen Menge an Video.

Nur wenige dieser Spiele gelten heute als Klassiker, weil sie spielerisch einfach nicht mithalten – nicht einmal bei ihrer Veröffentlichung und schon gar nicht heute. Aber es gibt Ausnahmen. Eines davon ist The 7th Guest, das seit seiner Premiere 1993 sowohl Fortsetzungen als auch mehrere Neuauflagen hatte – und jetzt ist es Zeit für ein echtes Remake.

The 7th Guest ist ein Horror-Puzzlespiel mit einer sehr gut geschriebenen und unheimlichen Geschichte und einem exzellenten Soundtrack. Falls Sie damit nicht vertraut sind, wird es in der Pressemitteilung so beschrieben:

"Sechs Gäste wurden in einer unheilvollen Villa willkommen geheißen, aber etwas Unheilvolles ist im Spiel. Der wohlhabende Einsiedler und Spielzeugmacher Henry Stauf lauert im Schatten, und eine dunkle Macht schwebt über dem Haus, gehüllt in Geheimnisse. Wer ist der siebte Gast? Was will Henry von ihnen? Und wer wird leben, um die Geschichte zu erzählen?"

The 7th Guest Remake wird dieses Jahr an einem noch nicht festgelegten Termin für PC, PlayStation 5, Switch und Xbox Series S/X veröffentlicht. Sehen Sie sich unten den Ankündigungstrailer an.