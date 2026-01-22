Der 40-jährige Stan Wawrinka gewinnt bei den Australian Open ein 4,5-Satz-Match im Alter von 40 Jahren

HQ

Wenn wir über ältere aktive Tennisspieler sprechen, denken wir oft an Novak Djokovic und seine unglaubliche Form im Alter von 38 Jahren. Doch es gibt noch einen anderen Tennisspieler in der Elite, der immer noch begeistert und noch älter ist: der Schweizer Stan Wawrinka, der im Mai 41 wird und gerade eines der spannendsten Matches der Australian Open 2026 bisher ablieferte, indem er den 21-jährigen Qualifikanten Arthur Gea in 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(3) in 4 Stunden und 33 Minuten besiegte.

Wawrinka, derzeit auf Platz 139 der Weltrangliste, war einst Weltranglistendritter und hat drei Grand Slams gewonnen: Australian Open 2014, Roland Garros 2015 und US Open 2016 – insgesamt 16 ATP-Titel.

Obwohl er oft im Schatten des großartigen Roger Federer steht, ist Wawrinka einer der erfolgreichsten Schweizer Athleten aller Zeiten, und ein viereinhalbstündiges Fünf-Satz-Match (das in einem Zehn-Punkte-Tiebreak endete) im Alter von 40 Jahren ist eine Leistung, die nur wenige Spieler je erreichen werden. Tatsächlich ist er bereits der älteste Mann, der seit Ken Rosewall mit 44 Jahren 1978 die dritte Runde des australischen Grand Slam erreicht hat.

Wawrinka hat bereits bestätigt, dass er am Ende der Saison in den Ruhestand gehen will, aber dieses Spiel, egal was in zwei Tagen passiert, wird für immer in Erinnerung bleiben. "Ich bin nicht mehr jung, also brauche ich deine Energie. Es ist ein unglaubliches Gefühl, auf diesem Platz zu stehen und so viel Unterstützung zu bekommen", sagte er nach dem Match erschöpft.

Stan Wawrinkas nächster Rivale wird die Weltranglistenneunte Taylor Fritz sein.