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In Österreich hat ein Gerichtsverfahren begonnen, um die Gültigkeit der Anschuldigung gegen Beren A., einen 21-jährigen Mann, zu klären, der im August 2024 einen Terroranschlag gegen ein Taylor-Swift-Konzert in der österreichischen Hauptstadt Wien geplant hat.

Laut BBC News findet der Prozess in Wiener Neustadt statt und zielt darauf ab, entweder die Unschuld zu beweisen oder Beren A wegen eines als dschihadistischen Angriffs auf ein Konzert geltenden Angriff anzuklagen, das er angeblich sorgfältig geplant und vorbereitet hat. Glücklicherweise gab die CIA einen Hinweis, der es den örtlichen Strafverfolgungsbehörden ermöglichte, Beren A festzunehmen und den Terroranschlag zu verhindern, der die über 195.000 erwarteten Besucher des Konzerts hätte treffen können. Dieser Tip-off führte letztlich dazu, dass Swifts drei geplante Konzerttermine in Wien abgesagt wurden, sodass die Fans enttäuscht waren, nachdem das Ernst Happl Stadion leer blieb.

Laut dem Bericht steht Beren A zusammen mit einer weiteren 21-jährigen Person namens Arda K vor Gericht, die beschuldigt wird, in einer Zelle des Islamischen Staates zu sein; die beiden haben sogar an weiteren geplanten Terroranschlägen für Mekka, Istanbul und Dubai zusammengearbeitet.

Beren A hat sich bereits zu den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen schuldig bekannt, wobei sowohl er als auch Arda K voraussichtlich etwa 20 Jahre Haft drohen, falls sie am Ende des Prozesses schuldig befunden werden. Die Details fügen hinzu, dass Beren A am 21. Juli mit der Planung des Angriffs begann, einen Tag vor dem ersten Konzert am 7. August festgenommen wurde und beabsichtigte, eine Splitterbombe einzusetzen, die dafür bekannt ist, "spezifisch für IS-Angriffe" zu sein, die er nach Schulungen bei anderen IS-Mitgliedern herzustellen gelernt hatte.

Der Prozess soll Ende Mai abgeschlossen sein.