Denshattack! Interview: Wir sprechen über 'Trainspirationen', Länge, KI und zusätzliche Einstellungen mit Undercoders

HQ

Videospiele sind eine der kreativsten Unterhaltungsformen und bieten eine unvergleichliche Verbindung von Interaktivität und künstlerischer Vision. Auch wenn wir das Medium oft so betrachten, taucht ein Spiel manchmal auf und sticht selbst unter den ungewöhnlichsten und wunderbar kreativsten Optionen auf dem Markt hervor. So betrachten wir auf jeden Fall das auffällige und ziemlich exzentrische Element von Undercoders Denshattack!

Das ist, wenn man es auf die Grundlagen reduziert, ein 3D-Plattform-Erlebnis. Auch wenn das für ein Videospiel ziemlich normal klingt, tauscht Denshattack! ein vertrautes 3D-Plattform-Maskottchen und ein langsameres Gameplay gegen hektisches und farbenfrohes, anime-ähnliches Chaos, bei dem der Spieler ausgerechnet einen Zug steuert und dann einen öffentlichen Nahverkehrswagen durch eine verrückte Version des dystopischen Japans überdreht, trickst und grindet.

Es versteht sich von selbst, dass Denshattack! ein einzigartiges Spiel ist, das unsere Aufmerksamkeit erregte, als wir es kürzlich vorschauen konnten, indem wir das Spiel als "verrückt und anspruchsvoll" und als "Refresh" des Arcade-Genres beschrieben haben. Es wird nicht mehr lange dauern, bis du das komplette Spiel spielen kannst, denn Denshattack! erscheint bereits am 17. Juni auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2, und da dieses Datum immer näher rückt, haben wir die Gelegenheit genutzt, Entwickler Undercoders einige Fragen zu Denshattack! zu stellen, mit Antworten vom Gründer, Spielleiter und Produzenten David Jaumandreu.

HQ

Werbung:

Gamereactor: Wir wissen, dass das Konzept darauf basierte, Arcade-Spielen und Skateboarding eine neue Note zu verleihen, aber das mit Zugwaggons und japanischen Charakteren zu kombinieren, wirkt etwas verrückt. Basiert das auf einer persönlichen Anekdote?

Jaumandreu: "Es ist tatsächlich so! Wie du schon gesagt hast, sind wir große Fans von Japan, Skateboarding und Zügen. Die Idee entstand, während ich kindlich mit einem japanischen Eisenbahnspielzeug spielte, als wäre es ein Finger-Skateboard, und dachte: Wäre es nicht cool, wenn Züge springen, grinden, Saltos machen könnten...?

"Von da an begannen wir uns vorzustellen, wie diese Idee als Videospiel funktionieren könnte: wie sich die Steuerung anfühlen würde, welche Herausforderungen es geben könnte und wie die Bewegung funktionieren würde. Anfangs dachte das Team, das Konzept sei vielleicht zu verrückt, aber als wir anfingen, Prototypen zu bauen und merkten, dass sie unglaublich viel Spaß machen, beschlossen wir, das Spiel Wirklichkeit werden zu lassen."

Gamereactor: Denshattack! scheint genau die Art von Spiel zu sein, die nach Online-Bestenlisten schreit, damit man gegen Freunde oder andere Nutzer antreten kann. Ist das eine Funktion, die wir in Zukunft des Spiels sehen könnten? Und vielleicht auch auf Konsolen?

Jaumandreu: "Ja, warum nicht! Als wir die Demo veröffentlichten, die einen der Trickparks enthielt, bemerkten wir, dass der wettbewerbsorientierte Aspekt von den Spielern sehr gut ankam und einige verrückte Rekorde erzielt wurden. Wir haben das gut zur Kenntnis genommen und die Trickpark-Regeln weiter verbessert, die Wertungssysteme ausbalanciert, die Medaillen angepasst usw., damit die Spieler den Wettbewerb noch mehr genießen können. Bestenlisten sind also definitiv etwas, das wir gerne anschauen würden, wenn es genug Nachfrage dafür gibt!"

Gamereactor: Obwohl wir die ganze Geschichte der Kampagne noch nicht kennen, wissen wir, dass das Spiel in einem postapokalyptischen, dystopischen Japan spielt. Wir sind jedoch der Meinung, dass das Konzept, zwischen zerstörten Gebäuden zu springen, gut an andere urbane Landschaften weltweit angepasst werden könnte. Könnten wir zusätzliche Inhalte haben, die in anderen Teilen der Welt, in Europa oder sogar in den Vereinigten Staaten spielen... Chicago oder New York?

Jaumandreu: "Wir denken schon! Als wir die Idee für das Spiel zum ersten Mal hatten, haben wir sofort eine Verbindung zu Japan hergestellt. Durch unsere bisherigen Erfahrungen mit Rucksackreisen durchs Land mit dem großartigen Eisenbahnsystem haben wir uns völlig in das Land verliebt.

Werbung:

"Wir haben hier vielleicht nicht so eine hohe Konzentration an Eisenbahnlinien, aber es gibt definitiv einige wirklich interessante Orte und Strecken, die perfekt als Schauplatz für verrücktere Zugabenteuer geeignet wären. Denshattack Euro Tour? Warum nicht!"

Gamereactor: Wie lange dauert ein Durchlauf von Denshattack! für einen Spieler?

Jaumandreu: "Das vollständige Durchspielen dauert etwa 10 Stunden Spielzeit, wenn man schnell ist. Für Spieler, die jedes Geheimnis freischalten, alle Sammelobjekte sammeln und alle Mutproben erreichen oder alle Medaillen holen wollen, erwartet sie noch mehr Spielzeit!"

Gamereactor: Wie steht Undercoder zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der Videospielentwicklung? Wurde KI bei der Produktion von Denshattack! verwendet?

Jaumandreu: "Als kreatives Team ist es, selbst ein Spiel zu entwickeln, das uns unseren Job lieben lässt, und wir glauben, dass es Spiele spielenswert macht, mit all ihren Vorzügen und Schwächen. Wir sind keine großen Fans von KI, daher wurde sie nicht in unseren Entwicklungsprozess integriert."

Gamereactor: Was ist ein Teil von Denshattack!, über den Sie gerne mehr Leute sprechen würden?

Jaumandreu: "Obwohl das Spiel von Grund auf als gameplay-orientiertes Konzept konzipiert wurde, haben wir viel Liebe in die Entwicklung der Charaktere und der Geschichte gesteckt. Wir haben versucht, vor dem Launch nicht zu viel zu spoilern, damit jeder es selbst entdecken kann, aber wir sind wirklich zufrieden mit der Erzählung des Spiels.

"Wir freuen uns darauf, dass die Spieler die Welt von Denshattack! entdecken: ihre Lore, Bandenführer, Feinde und die Entwicklung ihrer Protagonisten. Die Bühnen wurden auch nach echten Bahnlinien und realen Orten im ganzen Land modelliert, daher würden wir gerne sehen, wie die Leute die Schauplätze und Wahrzeichen beim Spielen erkennen."

HQ

Danke an Undercoders und Jaumandreu, dass sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Auch hier wird Denshattack! am 17. Juni auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen, mit einer derzeit verfügbaren Demo.