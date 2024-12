Den of Wolves bekommt seinen ersten Gameplay-Trailer Von den Leuten hinter Go Away kommt ein neuer Koop-Shooter.

HQ Wir waren an vorderster Front, als Entwickler 10 Chambers zum ersten Mal Den of Wolves, ihr nächstes Spiel, enthüllte, und jetzt haben wir echtes Gameplay gesehen. Sie wollen noch nicht ganz verraten, wann wir uns auf einen Early Access-Start freuen können, aber hoffentlich wird es im Jahr 2025 sein. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen. HQ