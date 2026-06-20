Den guten Kampf führen: Wo Stop Killing Games heute ist und was als Nächstes kommt

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Wir alle haben unsere Lieblingsspiele. Ob Call of Duty, Resident Evil oder Stardew Valley – wir alle haben diesen einen Titel: Bei Regen oder Sonnenschein, schlechter Arbeitstag oder schwerer Grippe, liefert er immer wieder eine große Dosis Dopamin und Eskapismus, um alle Probleme der realen Welt zu vergessen. Aber was, wenn du eines Tages, ohne eigenes Verschulden, dein Lieblingsspiel nicht mehr spielen könntest? Wie würdest du dich fühlen? Und noch wichtiger: Was würdest du tun?

Anthem, Concord, Highguard, Marvel's Avengers. Was haben all diese Spiele gemeinsam? Genau, du kannst sie nicht mehr spielen. Selbst wenn du dein hart verdientes Geld ausgegeben hast, um sie zu kaufen, sind sie jetzt nichts weiter als Erinnerungen. Clubs wie Concord überlebten kaum zwei Wochen, während Anthem jahrelang existierte, bevor der Stecker gezogen wurde und die Herzen zahlloser Spieler auf der ganzen Welt brach, die nicht nur Geld für das Spiel ausgegeben hatten, sondern auch Stunden ihrer Zeit in etwas gesteckt hatten, das ihnen ohne Vorwarnung und aus Gründen außerhalb ihrer Kontrolle entrissen wurde.

Und es sind nicht nur Spiele, die bereits verschwunden sind, die Fragen aufwerfen. Was ist mit denen, die Millionen von Menschen gerade noch spielen? Destiny 2, World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Rainbow Six: Siege – alle basieren auf Online-Infrastruktur, die nicht ewig existieren wird. Vielleicht dauert das zehn Jahre, vielleicht zwanzig, aber irgendwann muss jemand entscheiden, was passiert, wenn jemand entscheidet, dass es sich nicht mehr lohnt, die Rechnung für Server und Support zu übernehmen. Werden Spieler weiterhin Zugang zu den Welten haben, in denen sie Tausende von Stunden verbracht haben? Oder verschwinden jahrzehntelange Inhalte, Erinnerungen und Käufe einfach über Nacht?

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Wie kann das passieren? Und das wirft die Frage auf: Sollte ein Unternehmen dir etwas wegnehmen dürfen, wofür du bezahlt hast? Es geht nicht darum, ob sie es können, sie haben es bereits getan; Dies ist ein Fall von Verbraucherrechten und ein Kampf, der seit 2024 weltweit für alle Spieler geführt wird. Vielleicht bist du dir dessen nicht bewusst.

Von wem, fragen Sie?

Meet Stop Killing Games

Alles begann mit einem Mann, einem YouTuber namens Ross Scott, online bekannt als Accursed Farms, der den Mut hatte, sich der Spiele-Publishing Branche zu stellen. Er gründete die Stop Killing Games-Bewegung, die Gesetze durchsetzen will, um die Praxis zu beenden, Spiele als Produkte zu verkaufen, die für alle völlig unspielbar sind, sobald der Support endet. Seit ihrer Gründung ist sie stark gewachsen, hat mehr Mitglieder in ihr Kernteam aufgenommen, weltweit über zwei Millionen Unterstützer gewonnen und über zehn gesetzgeberische Untersuchungen in Europa und Amerika eingeleitet.

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Laut ihrer Website sind sie eine globale Koalition von Gamern, Verbraucherschützern und Entwicklern, die sich für internationalen Rechtsschutz einsetzen. Da immer mehr Spiele irgendeine Form von Online-Funktionalität benötigen, laufen sie Gefahr, vollständig zerstört zu werden, wenn diese Server geschlossen werden.

Für sie ist diese Praxis eine Verletzung der Verbraucherrechte. Gekaufte Waren sollten sich nicht selbst zerstören, und wenn du etwas kaufst, sollte es dir für immer gehören. Und sie tun alles von Petitionen bis hin zu Sammelklagen auf der ganzen Welt, um die absichtliche Zerstörung digitaler Medien zu beenden.

Ziemlich ernste Sachen, oder?

Den guten Kampf führen

In den zwei Jahren, seit Stop Killing Games gestartet ist, ist viel passiert, und Ross hat in dieser Zeit einiges erreicht.

Im vergangenen Jahr erreichte ihre Europäische Bürgerinitiative 1,3 Millionen Unterschriften, was bedeutete, dass sie vor dem Europäischen Parlament gehört werden würde. Video Games Europe, ein Branchenverband, der die Spielebranche in ganz Europa vertritt, konterte fast sofort mit einer vernichtenden Aussage der Bewegung: "Wir schätzen die Leidenschaft unserer Community; jedoch ist die Entscheidung, Online-Dienste einzustellen, vielschichtig, wird niemals auf die leichte Schulter genommen und muss eine Option für Unternehmen sein, wenn ein Online-Erlebnis kommerziell nicht mehr rentabel ist. Private Server sind für Spieler nicht immer eine praktikable Alternative, da die Schutzmaßnahmen, die wir zur Sicherung von Spielerdaten, zur Entfernung illegaler Inhalte und zur Bekämpfung unsicherer Community-Inhalte eingeführt haben, nicht existieren würden und Rechteinhaber haftbar machen würden."

Scott ist nicht naiv, und als Antwort auf die Kritik im Rahmen eines Gesprächs mit uns im letzten Jahr ging er darauf ein, dass nicht nur die Branche Lösungen finden wird, sondern auch alle Herausforderungen ausreichend Zeit zur Lösung haben. "Was auch immer passiert, im besten Fall ist das noch Jahre in der Zukunft. Sollten irgendwelche rechtlichen Änderungen stattfinden, wird die Branche dazu viel Aufmerksamkeit erhalten. Und die Branche wird wahrscheinlich Lösungen finden, genau wie bei der DSGVO."

Sie haben eine Sammelklage gegen Ubisoft als Reaktion auf die Schließung von The Crew 2 unterstützt, und obwohl dies erhebliche Aufmerksamkeit erregte, hat Ubisoft inzwischen eine funktionierende Offline-Version davon erstellt.

Dieser 'Hybrid'-Modus wurde im Oktober letzten Jahres eingeführt, und Scott argumentiert, dass dies unter anderem auf die zunehmende Präsenz von SKG und der Europäischen Bürgerinitiative aufgrund der 1,3 Millionen Unterschriften zurückzuführen ist. "Ich garantiere Ihnen, Ubisoft hatte vor diesem Umzug keine End-of-Life-Pläne für [The Crew 2 und Motorfest]."

Im Vereinigten Königreich gelang es der SKG, im November letzten Jahres eine Parlamentsdebatte zu sichern, nachdem eine Petition 189.000 Unterschriften erreicht hatte. Leider erkannten sie zwar an, dass es ein Problem bezüglich der Wilderhaltung gibt, dachten aber 'nicht, dass die Verpflichtung von Plänen am Lebensende angemessen oder durchsetzbar ist'. Kurz gesagt, sie waren der Meinung, dass das Verbraucherrecht befolgt werde, aber sie würden die Situation weiterhin beobachten.

Wo sie jetzt sind... Und was kommt als Nächstes?

In diesem Monat jedoch wurde mit der Verabschiedung des Assembly Bill 1921, auch bekannt als Protect Our Games Act, ein Durchbruch erzielt. Die kalifornische Staatsversammlung errang einen großen Sieg für die Sache, als die Abstimmung im Plenum mit 43 zu 16 angenommen wurde.

SKG sagte: "Das Gesetz würde von Videospielfirmen verlangen, den Spielern vor dem Abschalten von serverabhängigen Spielen vorab Bescheid zu geben, und eine Möglichkeit bieten, gekaufte Spiele danach spielbar zu halten, etwa durch Offline-Zugang, Community-Server oder eine andere praktikable Option."

SKG nannte es 'ein großes Update für die Spielerhaltung', aber es ist klar, dass noch viel Arbeit zu tun ist. Gesetzentwurf 1921 geht nun an den kalifornischen Senat, wo er noch viel mehr öffentliche Unterstützung benötigt, um den Schwung aufrechtzuerhalten. Dieses Gesetz ist auf jeden Fall ein Gewinn, aber es ändert noch nichts.

New Africa / Shutterstock

Es sind allerdings nicht alles großartige Nachrichten. Am 16. Juni wurde ein ziemlich harter Schlag versetzt, als die Europäische Kommission ein Urteil fällte. Zwei Monate nach ihrer öffentlichen Anhörung und parlamentarischen Debatte im Mai kann die Kommission "keine gesetzliche Verpflichtung vorschlagen, Videospiele spielbar zu halten, nachdem sie nicht mehr kommerziell angeboten werden", aber sie wird einen "Verhaltenskodex" zum Management der Lebensdauer von Spielen aufstellen. Es ist nicht das Ergebnis, das SKG wollte, und es scheint wirklich kein wirkliches Ergebnis zu sein. Wenn die Kommission Unternehmen wie Apple dazu zwingt, auf USB-C umzusteigen, fühlt sich das eher wie eine Ablehnung denn wie eine Unfähigkeit an.

Und so sieht es derzeit aus. Ein paar Durchbrüche, ein paar Sackgassen und jede Menge Widerstand aus der Industrie, aber Stop Killing Games gibt nicht nach. Bei so viel Bodengewinn in den letzten zwei Jahren weiß niemand, was sie in den nächsten zwei Jahren erreichen könnten. Egal, ob man der Bewegung zustimmt oder nicht, SKG ist es bereits gelungen, eine Diskussion zu erzwingen, die die Branche nicht länger ignorieren kann.

Wenn Sie Zeit haben, können Sie die Anhörung im Europäischen Parlament vom 16. April hier ansehen. Sie behandelt die Kampagne Stop Killing Games, die Legalität und Lösungen sowie die Reaktion der Europäischen Kommission im Detail.

Wenn du außerdem mehr über die Stop Killing Games-Bewegung wissen möchtest oder dich für deren Discord anmelden möchtest, kannst du das hier tun. Du kannst auch über alles, was sie in ihrem Subreddit machen, auf dem Laufenden bleiben.