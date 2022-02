Demo zu Triangle Strategy lässt euch die ersten drei Kapitel spielen

HQ

Ihr könnt den Anfang des taktischen Rollenspiels Triangle Strategy schon jetzt auf der Nintendo Switch erleben, denn Square Enix hat die bestehende Demoversion des Spiels am Abend aktualisiert. Ladet ihr euch das Update oder die aktualisierte Datei erneut herunter, dürft ihr die ersten drei Kapitel der politischen Geschichte ab sofort selbst ausprobieren.

Unser Kollege Magnus hat sich diesen Bereich bereits vorab anschauen können und war knapp vier Stunden damit beschäftigt, sich durch Gespräche zu klicken, die ersten Kämpfe zu absolvieren und Abstimmungen innerhalb der eigenen Gruppen durchzuführen (mehr Eindrücke findet ihr in unserer finalen Vorschau). Die Speicherdaten dürft ihr selbstverständlich ins finale Spiel übertragen, falls ihr euch das Game nach dem Ausprobieren zulegen wollt.

In Triangle Strategy erwartet euch eine sehr politische Geschichte mit vielen Akteuren und unterschiedlichen Interessen. Der Titel mischt rundenbasierte Taktikkämpfe mit dem speziellen HD-2D-Stil, den Square Enix mit Octopath Traveler eingeführt hat. Das JRPG-Abenteuer erscheint am 4. März exklusiv auf der Nintendo Switch und einen finalen Trailer hat der Entwickler am Abend ebenfalls veröffentlicht.