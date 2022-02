Triangle Strategy - Ersteindruck

HQ

Als Octopath Traveler enthüllt wurde, feierte ein großes Publikum unter tosendem Applaus die seltene Kombination der visuellen Elemente aus unterschiedlichen Zeiten. Traditionelle 2D-Sprites mit animierten und sehr detailreichen Voxel-Hintergründen erschufen etwas Einzigartiges, das gleichermaßen lebendig und nostalgisch wirkte. Es war ein moderner Mix, der eine herzerwärmende Erinnerung an vergangene Zeiten darstellte. Dass der Rest aus rundenbasierten Kämpfen im Final-Fantasy-Stil bestand, die taktisch anspruchsvoll und spannend waren, schadete natürlich nicht.

Triangle Strategy ist kein Nachfolger von Octopath Traveler, aber es hat die gleiche Ästhetik. Das vordergründige Sprite-Design und die detaillierten Umgebungen rahmen ein Märchen von rivalisierenden Königsfamilien, unrechtmäßigen Thronbesteigungen und politischen Ränkespielen in einem halbwegs realistischen, aber komplett fiktionalen Mittelalter-Setting ein. Es hat so viele strukturelle, erzählerische und optische Ähnlichkeiten mit Octopath Traveler, dass es anfangs fast ein wenig abstoßend wirkt, dass die beiden Spiele keine Verbindung zueinander haben. Da der Titel aber wie gesagt aus den gleichen Bausteinen besteht, sollte das Interesse der meisten Fans geweckt sein.

Wir durften vorab die ersten drei Kapitel anspielen und ungefähr drei bis vier Stunden Spielzeit sammeln. Ehrlich gesagt blieb leider nicht viel Zeit, um die vielen Figuren kennenzulernen oder die zentrale Handlung zu erfassen, da diese Phase zu etwa 95 Prozent aus Zwischensequenzen mit geringer Interaktion besteht. Sowohl Octopath Traveler als auch Triangle Strategy sind sehr dialoglastige Spiele, aber dieser Start ist selbst für JRPG-Verhältnisse unglaublich langsam. Natürlich müssen die verschiedenen politischen Fraktionen, Häuser, Königreiche und wichtigen Anführer erst eingeführt werden, aber in fast vier Stunden „Gameplay" habe ich nur zwei Kämpfe erlebt, bin durch zwei offene Abschnitte gelaufen und habe an einer Abstimmung teilgenommen. Das Verhältnis stimmt einfach nicht.

Es ist natürlich noch zu früh, um zu sagen, wie sich das Verhältnis von Gameplay und Dialogen bzw. Zwischensequenzen weiterentwickeln wird, denn Triangle Strategy nutzt die ersten paar Stunden primär dafür, um uns seine Spielmechaniken und Systeme vorzuführen. Lineare Zwischensequenzen führen zu strategischen, rundenbasierten Kämpfen, gefolgt von sehr limitierter Erkundung der offenen Spielwelt und ein paar Abstimmungen, in denen wir mit unseren Gefolgsleuten wichtige Entscheidungen treffen. In diesen Situationen hat jedes Mitglied unserer Party eine eigene Stimme und wir können in Dialogen mehr über individuelle Beweggründe erfahren. Das sind die Grundpfeiler des Spiels und sie erwecken einen starken Ersteindruck.

Das Kampfsystem ist neu, aber wenn ihr beispielsweise Fire Emblem gespielt habt, wisst ihr bereits, was ihr hier bekommt. Jeder Charakter bewegt sich über ein Raster und es gibt Boni, wenn ihr Gegner mit euren Einheiten umzingelt oder sie von hinten attackiert. Ihr habt Heiler und Fernkämpfer in eurer Gruppe und das Gelände ist nicht eben, daher ist eine gute Position häufig der Schlüssel zum Erfolg. Im Kampf könnt ihr die einzelnen Helden und Heldinnen aufwerten, Fähigkeiten verbessern und sie ein wenig an die jeweilige Situation anpassen. Und es gibt ein System, durch das unsere Protagonistin mithilfe bereits erlangter Informationen, andere Charaktere überreden können.

Der Titel zeigt bislang keine großen Innovationen, verlässt sich aber auch nicht zu sehr auf die Ideen anderer Spiele. Falls ihr diese Art von Spiel aber schon gespielt habt, dann werden euch viele Elemente sehr bekannt vorkommen. Die Geschichte wirkt anfangs fast schon zu komplex, aber sie ist gleichzeitig auch sehr packend geschrieben worden. Die drei verfeindeten Königreiche versuchen den Frieden aufgrund des sehr lukrativen Bergbaus (der Kooperation erfordert) zu wahren. Der junge Serenoa Wolffort übernimmt die Rolle seines Vaters als Anführer eines der einflussreichsten Häuser dieser drei Nationen - den Handelskönigen von Glenbrook - und er muss eine heimtückische Verschwörung aufdecken, die das Land wieder in den Krieg treiben könnte.

Das alles funktioniert, auch wenn uns immer wieder neue Namen, Häuser, Königreiche und Beziehungen um die Ohren gehauen werden. Aber es bleibt interessant und der Reiz, mehr über diese Welt zu erfahren, sorgt dafür, dass die vielen, sehr langen Zwischensequenzen nicht zur Last werden. Triangle Strategy ist ein sehr hübsches, strategisches und gut-geschriebenes Spiel, wenn ihr denn die vielen Dialoge ertragen könnt. Seine Struktur ist in den ersten Stunden noch sehr unausgeglichen und es ist fast schon lustig, dass es knapp eine Stunde dauert, bevor wir etwas anderes machen dürfen, als mit dem A-Knopf die nächste Szene zu starten. Ich hoffe, dass mit dem zweiten und dritten Akt mehr Action aufkommt.

