Demo von AI: The Somnium Files "bald" in Europa verfügbar

AI: The Somnium Files ist das neue Spiel des Zero-Escape-Machers Kotaro Uchikoshi, der uns mit diesem düsteren Detektiv-Abenteuer eine blutige Mordserie in einem...

Am Wochenende haben wir viele neue Infos zu japanischen Spielen bekommen, denn in Los Angeles fand die Anime Expo 2019 statt. Publisher Spike Chunsoft (Steins;Gate,...

Gameplay-Mechaniken von AI: The Somnium Files in irrem Trailer sehen

am 3. Juni 2019 um 08:44 NEWS. Von Stefan Briesenick

Spike Chunsoft wird in wenigen Monaten ein neues Spiel veröffentlichen, eine Visual Novel namens AI: The Somnium Files. Der Titel wirft uns in eine irre...