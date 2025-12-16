Dembélé und Bonmatí gewinnen FIFA The Best Awards, aber es gibt Kontroversen um das Team des Jahres

HQ

Die FIFA hat die Gewinnerinnen für The Best bekannt gegeben, die Auszeichnungen, die dieses Jahr mit dem Ballon d'Or zusammenfielen: Ousmane Dembélé für Paris Saint-Germain hat den Herrenpreis gewonnen, und Aitana Bonmatí vom FC Barcelona hat (zum dritten Mal in Folge) den Frauenpreis gewonnen.

Diese Auszeichnungen berücksichtigen Spiele zwischen August 2024 und August 2025 und werden von Trainern, Kapitänen, Journalisten und Fans gewählt. Luis Enrique wird bester Trainer des Jahres und Gianluigi Donnarrumma, ehemals bei PSG und jetzt bei Manchester City, erhielt die Auszeichnung Torwart des Jahres.

FIFA-Herrenteam des Jahres

Die FIFA hat außerdem das Team des Jahres bekannt gegeben... Und es gibt Kontroversen, besonders um das Herrenteam, das aus folgenden besteht:



Gianluigi Donnarumma (PSG)



Achraf Hakimi (PSG)



Willian Pacho (PSG)



Virgil van Dijk (Liverpool)



Nuno Mendes (PSG)



Cole Palmer (Chelsea)



Jude Bellingham (Real Madrid)



Vitinha (PSG)



Pedri (Barcelona)



Lamine Yamal (Barcelona)



Ousmane Dembele (PSG)



Fans beschweren sich über Übergangenheiten, besonders Raphinha für den FC Barcelona, Kylian Mbappé für Real Madrid und Mohamed Salah für Liverpool. Stimmst du den Tipps der FIFA zu?