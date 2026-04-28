Dein neues iPhone hat ein Problem, sich nach dem leeren Akku wieder einzuschalten

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Der 9-bis-5-Mac hat etwas Ungewöhnliches zu berichten. Es scheint, dass die neuen iPhones ein Problem haben, sich nach dem leeren Akku wieder einzuschalten. Dies scheint mehrere iPhone-Modelle zu betreffen, nämlich das iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone Air.

Es gibt keine Neuigkeiten darüber, wie viele betroffen sind, denn nicht jedes Telefon ist betroffen, und es passiert nicht jedes Mal, wenn der Akku eines bestimmten Handys leer ist. Aber wenn du dein Gerät nicht wieder einschalten kannst, scheint dies momentan der beste Weg zu sein. "Leg dein Handy an ein MagSafe-Ladegerät und lass es einfach etwa fünfzehn Minuten dort liegen."

Es scheint also, dass kabelgebundenes Laden in diesem Zustand eine unzuverlässige Methode ist, es wiederzubeleben, weshalb kabelloses Laden scheinbar der beste erste Versuch ist.

Während wir auf eine dauerhaftere Lösung warten, scheint es zumindest eine Möglichkeit zu geben, das Problem zu beheben, falls oder wenn es eintritt.