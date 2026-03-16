Dein Android-Handy könnte einem 60-Sekunden-Hack ausgesetzt sein

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Gehören Sie zu den geschätzten 875 Millionen Menschen, die ein Telefon mit mehreren MediaTek-Chips benutzen? Wie von Forbes berichtet, haben Sicherheitsforscher eine Schwachstelle entdeckt, die es ihnen ermöglichte, die Sicherheits-PIN-Nummer und die Root-Schlüssel wiederherzustellen, die zum Schutz des verschlüsselten Speichers dienen – und das alles, bevor das Gerät vollständig gebootet wurde... Und das alles dauerte weniger als 60 Sekunden. Und das Schlimmste? Während das Android-Smartphone ausgeschaltet war.

Sicherheitsforscher des Donjon Hacker Lab von Ledger entdeckten eine kritische Schwachstelle, die Android-Telefone betrifft, die von einer Vielzahl von MediaTek-Chipsätzen betrieben werden. Und so kann ein Angreifer "Nutzerdaten – einschließlich Nachrichten, Fotos und sogar Seed-Phrasen von Krypto-Wallets – innerhalb von Sekunden extrahieren".

Glücklicherweise hat MediaTek bereits bestätigt, dass es "im Januar einen Patch zur Behebung der Schwachstelle bereitgestellt hat, unter Berücksichtigung der Common Vulnerabilities and Exposures-Bezeichnung CVE-2025-20435". Leider betrifft diese Schwachstelle schätzungsweise 25 % der Geräte, also 875 Millionen Android-Smartphones.

Forbes gibt eine klare Empfehlung, was zu tun ist: "Ich würde empfehlen, bei Google oder einer speziellen Ressource wie GSMArena genau herauszufinden, welches SoC Ihr Smartphone verwendet, um Ihr Risiko so schnell wie möglich zu bestimmen."

Natürlich sollte ein Android-Nutzer auch sicherstellen, dass sein Gerät das März-Android-Update hat.