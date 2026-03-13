Defender of the Crown ist zurück, um mittelalterliche Unterhaltung zu liefern

Wenn Sie, wie ich, unvernünftig alt sind und seit der Kindheit spielen, erinnern Sie sich wahrscheinlich an den meisterhaften Amiga-Titel Defender of the Crown. Es war ein großer Erfolg und wurde auf mehrere Formate umgestellt, nicht zuletzt auf Atari ST, Jaguar und NES.

Defender of the Crown handelt davon, die Kontrolle über das mittelalterliche Britannien zu übernehmen, wo wir die Rollen eines von vier Sachsen übernahmen: Cedric von Rotherwood, Geoffrey Langschwert, Wolfric der Wilde oder der eigener Wilfred von Ivanhoe. Dann ging es darum, die gegnerischen Burgen allmählich in einer Mischung aus Gameplay, Strategie und Minispielen zu erobern. Es war ein wahres mittelalterliches Fest mit allem Drum und Dreck, darunter Turniere, hilflose Damen in Not und Katapulte. Ganz zu schweigen von Robin Hood, der einen Auftritt hatte.

Warum also diese Geschichtsstunde? Nun, weil Defender of the Crown – das 2026 40 Jahre alt wird – jetzt ein Comeback feiert. Das neue Spiel heißt Defender of the Crown: The Legend Returns und wird für PC, PlayStation 5, Switch und Xbox Series S/X veröffentlicht. Black Tower Basement ist für die Entwicklung verantwortlich, mit Nordcurrent Labs als Publisher.

Wir wissen nicht genau, wann es veröffentlicht wird, aber es wird mindestens dieses Jahr sein. Unten finden Sie die ersten Screenshots und den ersten Trailer zu Defender of the Crown: The Legend Returns.