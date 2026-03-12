Deep Rock Galactic: Rogue Core geht am 20. Mai in den Early Access

HQ

Deep Rock Galactic: Rogue Core, das Roguelite-Spin-off von Ghost Ship Games, Ghost Ship Publishing und Coffee Stain Publishing, hat ein Early-Access-Veröffentlichungsdatum. Wie bei der heutigen Future Games Show Frühlings-Showcase enthüllt wurde, wird das Spiel im Mai für Spieler auf Steam verfügbar sein.

Da Minenstandorte von der Außenwelt abgeschnitten sind, müssen die Spieler tief in diese verlassenen Anlagen vordringen und die Monster und Schrecken bekämpfen, die versuchen, sie für sich zu beanspruchen. Du und deine Freunde werdet zu Reclaimern, Elite-Zwerg-Sicherheitskräften, mit fünf Klassen, um eure Reclaimer-Spezialisierung zu zeigen.

Wächter, Spotter, Falkner, Schneider und Retcon haben alle ihre eigenen Stärken und einzigartigen Fähigkeiten. Allerdings startet man nicht mit seinem vollen Potenzial. Das ist schließlich ein Roguelite, und du wirst deine Ausrüstung und Fähigkeiten im Laufe der Zeit verbessern, während du aufsteigst.

Deep Rock Galactic: Rogue Core ist jetzt auf der Wunschliste verfügbar und erscheint am 20. Mai im Steam Early Access.