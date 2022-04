Debüt von Two Point Campus auf August vertagt

HQ

Two Point Studios informiert uns heute über eine Verzögerung der Aufbausimulation Two Point Campus. Das Spiel wurde bislang am 17. Mai auf allen aktuellen Plattformen erwartet, doch Sega verschiebt den Titel auf den 9. August. Als Grund wird angegeben, dass alle Versionen des Spiels die bestmögliche Qualität bieten sollen - was demnach aktuell noch nicht der Fall ist. Unser Kollege Ben konnte sich bereits mit einer frischen Vorabversion des Titels beschäftigen und einige seiner Eindrücke in einem frischen Text verarbeiten. Eigenes Gameplay hat er euch bei dieser Gelegenheit natürlich auch gleich mitgebracht.

