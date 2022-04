Two Point Campus - Anspielbericht

HQ

Wenn ihr Managementspiele oder City-Builder mögt, dann seid ihr bestimmt schon einmal über Two Point Hospital gestolpert. In diesem Titel müssen wir den komplexen Krankenhausalltag am Laufen halten, um Patienten mit allerlei verrückten Krankheiten zu heilen. Die Entwickler hinter dieser leichtfüßigen und charmanten Managementsimulation (Two Point Studios) lassen die Medizin für ihr nächstes Projekt hinter sich, um sich der Ausbildung junger Menschen zu widmen. Am 9. August (verschoben vom 17. Mai) erscheint das nächste Spiel des Studios und ich durfte es mir schon vorab ansehe, um meine erste eigene Universität aufzubauen.

Two Point Campus ist Two Point Hospital sehr ähnlich und deshalb hat es auch das gleiche, übersichtliche und leicht zu verstehende Interface. Das Konzept ist ein wenig albern, denn es hat nur wenig mit der Realität auf einem echten Campus zu tun. Ein Beispiel? Eure Studenten und Studentinnen können an eurer Uni auch Gastronomie oder gar Zauberei studieren... Es dreht sich alles darum, dass es euern Studenten*innen gut geht und dass sie gute Noten erreichen, indem sie mit den entsprechenden Einrichtungen in unserem Campus interagieren. Ihr müsst auf die jeweiligen Bedürfnisse eingehen, denn nur so verdient ihr Geld. Durch gute Reputation werden mehr Studenten*innen angelockt und dadurch finanziert ihr weitere Verbesserungen an eurer Universität.

Dieser Zyklus muss natürlich mit guten und komplexen Simulationssystemen unterfüttert werden. Ihr müsst bestimmte Wertungen erreichen, indem ihr euren Studenten und Studentinnen genügend Ressourcen zum Lernen zur Verfügung stellt. Darüber hinaus brauchen sie natürlich auch Orte, an denen sie miteinander ins Gespräch kommen oder sich während der vorlesungsfreien Zeit anderweitig beschäftigen können. Dann braucht es Waschmöglichkeiten und Toiletten mit den dazugehörigen Reinigungskräften. Ihr müsst die Finanzen, den Hunger und die Zufriedenheit der Angestellten im Auge behalten und solltet auch immer auf eine unvorhergesehene Inspektion vorbereitet sein. Es passiert viel, aber wenn ihr am Ball bleibt, sind die Aufgaben eigentlich gut zu bewältigen, ohne dass sich zu viele Probleme anhäufen. Aber wenn ihr euch nicht konstant weiter um alles kümmert, bricht die Organisation eurer Uni schnell in sich zusammen.

Die Einflüsse von Two Point Hospital sind nicht zu übersehen. Das Management und die alberne Humor sind ähnlich, aber Two Point Campus gibt uns mehr Freiheiten. Wir müssen nicht mehr vorgefertigte Blaupausen nutzen, sondern dürfen selbst die Gebäudeform und -größe festlegen, und zur Verfügung gestellte Gebäude auch abreißen oder umstrukturieren. Ihr könnt das gesamte Anwesen auch draußen nach euren Wünschen gestalten, solange das Gelände zum Campus gehört. Wir pflanzen Bäume und Blumen oder platzieren Wege, Bänke, Brunnen, Skulpturen und vieles mehr. Two Point Studios haben uns auch ein paar neue Werkzeuge an die Hand gegeben, die den ganzen Gestaltungsprozess noch leichter machen.

Aber was wäre eine Universität ohne Studentinnen und Studenten? In Two Point Campus müsst ihr eure Schützlinge nicht nur ausbilden, sondern auch dafür sorgen, dass sie sich als Menschen weiterentwickeln. Wir müssen soziale Events, wie Clubs und Studentenverbindungen, organisieren und dafür sorgen, dass sich die Absolventen auch noch nach ihrem Abschluss gerne und leidenschaftlich an ihr Studium erinnern. Das alles passiert natürlich mitten im Semester, wenn alle Studierenden vor Ort sind, während wir in der Sommerpause Kraft sammeln können und unsere Universität weiter verbessern.

Two Point Campus bietet eine ganze Reihe einzigartiger Universitäten bzw. Bauplätze mit jeweils eigener Spezialisierung. Da wäre etwa die Piazza Lanatra, an der sich die Studenten und Studentinnen der gehobenen Gastronomie widmen (die ganze Universität scheint einer kleinen, italienische Stadt nachempfunden zu sein). Für unsere Studierenden müssen wir alles in unserer Macht stehende tun und eine abwechslungsreiche, aufregende und komplexe Universität erschaffen, damit sie junge Leute aus ganz Two Point County anlockt.

Wenn Simulationen oder Managementspiele eure Tasse Tee sind, dann solltet ihr Two Point Campus im Auge behalten. Auf mich hat das Spiel einen schnittigen und recht hochwertigen Eindruck gemacht, der den Spieler*innen viele Freiheiten lässt und ihnen die Möglichkeit gibt, eine Universität ganz nach ihren Wünschen zu erschaffen. Es ist ein unbeschwertes und sehr humorvolles Spiel mit vielen abwechslungsreichen Szenarien und einem Sandbox-Modus, der uns sogar noch mehr Freiheiten lässt.

