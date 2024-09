DEATHSPRINT 66 ist eine "Feier des Todes"

DEATHSPRINT 66 ist anders als alle Rennspiele, die wir bisher gespielt haben, da es dich immer und immer wieder sterben lässt. Man könnte meinen, dass das einen Spieler abschrecken würde, da er wütend aufhört, bevor er überhaupt eine Karte fertiggestellt hat, aber im Gespräch mit Game Director Andrew Williams auf der Gamescom haben wir uns mit der Absicht hinter diesem Design befasst.

"Wir hoffen, dass die Menschen diese Tötungen feiern." sagte Williams und sprach über das Zerstückelungssystem und darüber, wie Spieler sich gegenseitig in ein vorzeitiges Schicksal stürzen können. "Wenn du also zum Beispiel hörst, wie sich ein Kopf über die Ziellinie dreht, oder wenn du jemanden siehst, der an dir vorbeiläuft und die Ziellinie überquert, explodieren wir mit Konfetti und Blut, und das ist immer ein großartiges Spektakel. Es ist ein gewalttätiges Spektakel, aber es ist sehr augenzwinkernd. Wir haben eine Menge Spaß dabei."

"Aber dahinter stecken ein detailliertes Belohnungssystem, das Ruhm belohnt und, wissen Sie, Tötungen und Punkte, damit man auf verschiedene Weise angeben kann, so dass es um die Position geht, es geht um Popularität und es ist auch eine Feier des Todes", fuhr er fort.

DEATHSPRINT 66 hat auch andere Möglichkeiten, den Spieler zum Lachen zu bringen, anstatt ihn zum Lachen zu bringen, z. B. indem er dir ein Crashtest-Dummy-Kostüm gibt, wenn du oft stirbst. Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, schaut euch das vollständige Interview unten an:

DEATHSPRINT 66 ist jetzt verfügbar.