Death Stranding's Baby kann durch euren Controller sprechen

Von Anfang an bekam das Baby, genannt BB, in Death Stranding eine Menge Aufmerksamkeit. Sam, Norman Reedus' Charakter, trägt das Baby stets in einer Glaskapsel mit sich herum. Nun verriet Hideo Kojima, dass auch wir eine ganz besondere Bindung zu BB haben können.

Denn wer möchte, kann BB über den DualShock 4-Controller hören. Vor knapp einer Woche wurde eine PS4 Pro im Death Stranding-Design angekündigt, passenderweise hat der Controller der Special Edition dieselbe Farbe wie die Kapsel von BB.

Im Tweet wird lediglich der Controller im speziellen Design erwähnt, doch es liegt nahe, dass alle DualShock 4-Controller diese Funktion haben werden.

Was meint ihr, ein interessantes Feature oder eher ein Gimmick?

