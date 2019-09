Gefedert und geteert: PS4 Pro im Design von Death Stranding angekündigt

Death Stranding ist einer der großen, verbleibenden PS4-Exklusivtitel für Sony in diesem Jahr und deshalb wird das neue Projekt von Hideo Kojima natürlich entsprechend beworben. In der heutigen State of Play haben wir deshalb eine interessant gestaltete Konsole mit Dualshock-4-Controller im passenden Design gesehen. Die Sonderedition heißt PS4 Pro Death Stranding Limited Edition und sie erscheint zum Release des Spiels am 8. November. Die PS4 Pro selbst ist weiß mit schwarzen Handabdrücken und umfasst 1 TB Speicher. Der Controller leuchtet in einem gelben Design und auf dem Touchpannel erkennen wir den Namen des Spiels. Eine physische Kopie von Death Stranding wird diesem Paket beiliegen, zum Preis haben wir noch keine Details erhalten.

You watching Werben