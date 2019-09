Death Stranding wurde von einem Team von 80 Personen entwickelt

Death Stranding ist in mehrerlei Hinsicht interessant, zum Teil weil es so verdammt rätselhaft ist, aber auch weil es in relativ kurzer Zeit von einem brandneuen Entwickler sprichwörtlich aus dem Boden gestampft wurde. Wie wir dank eines Interviews mit Gamespot erfahren haben, besteht das Team von Kojima Productions nämlich nur aus knapp 80 Mitarbeitern:

"Einer der Gründe, warum es so schnell wirkt, ist, weil ich alles selbst plane, entwerfe und produziere und mich auf diese Weise zu schnellen Entscheidungen zwinge. Es gibt keine Zeitverzögerung. Andere Entwickler haben möglicherweise spezielle Leute, die Bosskämpfe [schaffen] und andere [Abteilungen], die an Zwischensequenzen arbeiten - es ist ein bisschen chaotisch, wenn man das alles zusammenbringen muss. Unser Team besteht jedoch nur aus 80 Leuten, normalerweise bestehen große Teams aus 300 oder 600 [Personen]. Das ist es also: Mit der kurzen Zeit und der [geringeren] Menge an Leuten, sowie mit dem direkten Feedback, das ich gebe; all das ermöglicht es mir, dieses Spiel in dieser Zeit zu machen."

Wir haben kürzlich ebenfalls mit Hideo Kojima gesprochen und viele spannende Dinge herausgefunden. In diesem Artikel könnt ihr das nachlesen.