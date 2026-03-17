Death Stranding 2: On the Beach Neuer Schwierigkeitsgrad, mehr Zwischensequenzen und wiederspielbare Bosse in einem großen Update

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Death Stranding 2: On the Beach erscheint diese Woche für den PC, und obwohl Kojimas neuestes Epos auf einer neuen Plattform schon genug Schlagzeile ist, wird ein großes Update für das Spiel enthalten, sowohl auf PS5 als auch auf PC. Dieses Update bringt eine Menge zusätzlicher Inhalte, darunter einige aus dem Grundspiel gestrichene Inhalte sowie Gameplay-Änderungen, die durch das Feedback der Spieler verursacht wurden.

Kojima erklärte die Änderungen selbst in der japanischen Radiosendung Spacewalk (per MP1st), deren Details dann von KAMI auf Twitter/X zusammengefasst wurden. Ein neuer Schwierigkeitsgrad, To The Wilder, wurde hinzugefügt, der das Spiel noch herausfordernder macht. Es wird wiederholbare Bosskämpfe, neue Gegenstände, weitere Zwischensequenzen aus der Originalversion geben, einen Ultrawide-Modus auf der PS5, neues Filmmaterial, Gameplay-Anpassungen und mehr.

Dieses Update erscheint am 19. März, also erscheint die PC-Version des Spiels. Dies ist das erste große Update für Death Stranding 2: On the Beach seit ein paar Monaten und scheint die Wartezeit mit einer Menge neuer Inhalte auszugleichen. Wir werden die vollständigen Patchnotes später in dieser Woche sehen, wenn das Spiel offiziell auf dem PC erscheint.