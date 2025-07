Deadpool & Wolverine Star teasert Lauras MCU-Zukunft an

HQ

Nach Jahren des Schweigens nach ihrem Durchbruch in Logan (2017) kehrte Dafne Keen überraschend als Laura/X-23 in Deadpool & Wolverine zurück, sehr zur Freude der Fans des alten Fox-Marvel-Universums. Jetzt, nach ihrem multiversalen Comeback, sagt Keen, dass sie absolut offen dafür ist, ihre MCU-Reise fortzusetzen.

In einem Interview mit Ash Crossan während der San Diego Comic-Con 2025 teilte Keen ihre Hoffnungen auf eine erneute Wiederaufnahme von Laura mit. Bei der Promotion ihres kommenden Films "Whistle" machte Keen deutlich: Sie ist bereit, sich anzuziehen, wann immer Marvel anruft.

Ihre Rückkehr in Deadpool & Wolverine brachte Laura in ein Multiversum-übergreifendes Team neben Wade Wilson, einer Wolverine-Variante, und einigen anderen bekannten Gesichtern. Nachdem sie aus der Leere entkommen war und bei der Rettung von Erde-10005 geholfen hatte, blieb das Schicksal ihres Charakters offen, was weitere Abenteuer ankündigte - aber noch nichts wurde von den Marvel Studios bestätigt.

"Ich würde gerne zurückkommen", sagte Keen grinsend, obwohl sie sich zu offiziellen Plänen bedeckt hielt.

Da das MCU Mutanten mehr denn je umarmt und die Fans nach mehr von Lauras Geschichte verlangen, wäre es nicht verwunderlich, wenn Keen ihren nächsten Halt bereits kennt - und nur noch kein Wort sagen kann.

Was denken Sie darüber? Wollt ihr in Zukunft mehr X-23?