Deadpool wird noch in diesem Jahr sein eigenes VR-Spiel als Headliner veröffentlichen

Wir haben eine Marvel's Spider-Man Reihe von Spielen, es ist eine Marvel's Wolverine in Arbeit, ebenso wie ein Iron Man und ein Blade Spiel. Ein Black Panther -Spiel war in der Entwicklung, bevor es aus der Konserve kam, aber glücklicherweise gibt es ein Captain America - und Black Panther -Spiel, das in Marvel 1943: Rise of Hydra erscheint. Am Mittwoch wurde ein neues Marvel Kampfspiel angekündigt, Marvel Rivals ist immer noch sehr beliebt, und vergessen wir nicht das Pixel Beat 'em up Marvel Cosmic Invasion. Der Punkt ist, dass Marvel heutzutage überall im Bereich der Videospiele zu finden ist, und das ist es, was die neuesten Nachrichten bei Summer Game Fest weniger schockierend macht.

Während der von Geoff Keighley geleiteten Show enthüllte Meta gerade ein Projekt namens Marvel's Deadpool VR, und es ist ein Virtual-Reality-Actionspiel, das von Spolsion Man und The Gunstringer Schöpfer Twisted Pixel neben Oculus Studios und Marvel Games entwickelt wird.

Es ist ein Erlebnis, bei dem die Spieler buchstäblich in die Fußstapfen von Merc with a Mouth schlüpfen, und das alles für ein Abenteuer, das so gewalttätig und brutal ist, wie man es von einer Deadpool -Geschichte erwarten würde. In einer Pressemitteilung wird uns gesagt, dass wir uns auf Folgendes freuen sollen:

"Marvel's Deadpool VR bietet eine brandneue, originelle Geschichte. Nachdem er durch ein Portal nach Mojoworld gezogen wurde, sieht Deadpool eine Chance, reich zu werden – wie richtig reich. Er unterschreibt einen skizzenhaften Vertrag, ohne das Kleingedruckte zu lesen, und dann macht er sich auf den Weg, um eine Reihe von Orten aus dem gesamten Marvel-Universum zu besuchen und gegen ikonische (und nicht so ikonische) Bösewichte zu kämpfen. Es ist echtes Metaverse-Zeug – im Sinne des Marvel-Universums, nicht des VR-Universums."

Das Spiel wird eine Mischung aus Parkour und Kampf bieten, mit Systemen, die auf dem basieren, was Path of the Warrior präsentiert hat. Wir können eine breite Palette von Spielmöglichkeiten und Optionen erwarten, die es Ihnen ermöglichen, jede Begegnung und jeden Moment nach Belieben in der komplexen und immersiven VR-Gameplay-Suite anzugehen.

Was die Frage betrifft, wer in diesem Spiel Deadpool spricht, so ist es nicht Ryan Reynolds, sondern Neil Patrick Harris, also erwarten Sie ein Warten auf seine Leistung. In Bezug auf die Veröffentlichung und die Plattformen wurde uns gesagt, dass es irgendwann später in diesem Jahr auf Meta Quest 3 und 3S landen wird. Seht euch unten den Ankündigungstrailer und ein paar Bilder aus dem Spiel an.