Deadpool hätte fast einen Cameo-Auftritt in Peacemaker: Staffel 2 gehabt

Gestern ging die zweite Staffel von Peacemaker zu Ende, und DC-Chef und Regisseur James Gunn hatte im Vorfeld versprochen, dass damit der Grundstein für den nächsten Superman-Film gelegt werden würde. Wir werden nicht wirklich wissen, wie gut es gelungen ist, bis die Fortsetzung, Man of Tomorrow, im Juli 2027 in die Kinos kommt, aber es ist klar, dass diese Staffel einen etwas anderen und ernsteren Ton und einen größeren Fokus auf Drama hatte.

Trotzdem war natürlich auch für Humor und den einen oder anderen Gastauftritt für DC-Fans zu hören. Aber wie sich herausstellt, hätte es mehr als das sein können. Das Konzept der Paralleluniversen spielt in der zweiten Staffel eine herausragende Rolle, in der wir Einblicke in mehrere alternative Welten erhalten. Aber wenn es nach Gunn gegangen wäre, wäre eine dieser Welten das MCU gewesen, denn die Tür hätte nach Deadpool geführt. Er erklärt gegenüber Deadline:

"Ja, ich wollte, dass sie die Tür öffnen und Deadpool in einem Raum sehen. Ich habe mit Ryan Reynolds darüber gesprochen und wir hätten einige ziemlich große Hürden überwinden müssen, um das zu erreichen. Er wollte es tun. Das ist alles, worüber jetzt irgendjemand reden wird, ist, Deadpool im anderen Raum zu."

Leider ist dies dieses Mal nicht passiert, aber hoffentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir DC und Marvel im ersten Crossover zwischen DCU und MCU sehen.

Was denkst du? Was hättest du von einem Deadpool-Gastauftritt von Ryan Reynolds in Peacemaker: Staffel 2 gehalten?