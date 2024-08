Dead Island 2 fügt im Oktober New Game Plus und einen Koop-Hordenmodus hinzu

HQ

Am 22. Oktober bekommt Dead Island 2 ein ziemlich großes Update in Form seines sechsten großen Patches. Neben der üblichen Aufmerksamkeit für verbleibende Fehler und andere Änderungen haben wir zwei große Ergänzungen, über die wir sprechen können.

Die erste große Änderung ist die Hinzufügung von New Game Plus. Während das Originalspiel im April letzten Jahres herauskam, war die einzige Möglichkeit, mit einem völlig neuen Charakter erneut zu spielen, aber jetzt mit New Game Plus kannst du dich mit einem vollständig gelevelten Charakter direkt in die Action stürzen, und du wirst ihn brauchen.

New Game Plus fügt mehr Schwierigkeitsgrad hinzu, zusammen mit einer neuen Level-Obergrenze, einem zusätzlichen Skill-Slot, neuen Fähigkeiten und Waffen und zusätzlichen Feinden, die es zu besiegen gilt. Wenn du auf der Suche nach noch mehr Feinden bist, kannst du dich in Neighbourhood Watch stürzen, den Koop-Hordenmodus des Spiels, in dem du zu Frat Boys schlüpfst, die ihre Heimat vor einer Zombie-Invasion verteidigen.

Das Update erscheint am 22. Oktober für alle Plattformen Dead Island 2 ist verfügbar auf.