Dead Island 2 feiert +20 Millionen Spieler mit der beiläufigen Ankündigung von Dead Island 3

Es ist tatsächlich 14 Jahre her, dass Dead Island veröffentlicht wurde und es uns ermöglichte, einen weniger als angenehmen Charterurlaub zu genießen, in dem wir von etwas noch Lästigerem als Mücken geplagt wurden - nämlich Zombies. Erst nach 12 wirklich schwierigen Jahren mit mehreren Entwicklerwechseln wurde Dead Island 2 veröffentlicht... Und glücklicherweise stellte sich heraus, dass es ein echter Hit wurde.

Wir haben Berichte über eine schnell wachsende Anzahl von Spielern erhalten (was nicht mit verkauften Exemplaren verwechselt werden sollte, da es auch Abonnementdienste wie den Game Pass beinhaltet), und jetzt wird ein unglaublicher Meilenstein gefeiert. Der offizielle Instagram-Account der Serie enthüllt, dass mittlerweile über 20 Millionen Menschen versucht haben, in Dead Island 2 zu überleben, und der Beitrag endet mit einem klaren Hinweis auf Dead Island 3:

"Der nächste Ausbruch? Dambuster ist bereits von der Arbeit durchtränkt. Die Reise ist noch lange nicht zu Ende... "

Wir wissen nicht, wo auf der Welt das nächste Abenteuer stattfinden wird, aber wir wissen, dass wir uns darauf freuen, mehr zu erfahren. Bist du?