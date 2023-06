Dead Cells überschreitet 10 Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Dead Cells war mit Abstand einer meiner heißesten Kandidaten für das Spiel des Jahres, als es 2018 auf den Markt kam, aber ich musste es nach einer Weile beiseite legen, um mich auf andere Spiele zu konzentrieren. Die Rückkehr zu Platin Anfang des Jahres war so ein Nervenkitzel. Nicht nur, weil die Spiele immer noch fantastisch sind, sondern auch wegen der Fülle an Updates und Erweiterungen, die Motion Twin und Evil Empire im Laufe der Jahre veröffentlicht haben. Sie haben auch nicht vor, damit aufzuhören.

Die beiden Unternehmen haben eine Pressemitteilung verschickt, aus der hervorgeht, dass Dead Cells inzwischen mehr als 10 Millionen Exemplare verkauft hat. Das bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren etwa doppelt so viele Exemplare verkauft hat wie in den ersten beiden. Dann ist es irgendwie verständlich, dass uns auch gesagt wird, dass Evil Empire plant, bis 2024 noch mehr Inhalte zu veröffentlichen, sodass es nicht nötig ist, Dead Cells in absehbarer Zeit aus Ihrem Speicher zu löschen.