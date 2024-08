Dead Cells hat sein letztes großes Update erhalten

HQ

Nach sieben Jahren ununterbrochenen Supports ist das 35. und letzte Update, The End is Near, zu Dead Cells gekommen.

Das Update ist in erster Linie eine Erweiterung der Fluchmechanik und fügt neue Mobs, Waffen, Mutationen, Biomeffekte und viele Anpassungsoptionen für die Spieler hinzu. Die Entwickler Motion Twin und Evil Empire haben sich in den sozialen Medien bei der Community des Spiels für ihre anhaltende Unterstützung bedankt, was für die Fans bittersüß sein muss, denn obwohl es immer noch Fehlerbehebungen für das Spiel geben wird, ist dies das Ende seines Entwicklungslebenszyklus.

Motion Twin wechseln zu den roguelite Windblown und Evil Empire haben kürzlich The Rogue Prince of Persia veröffentlicht. Es ist jedoch noch nicht in jeder Hinsicht vorbei für Dead Cells, da Motion Twin erklärt haben, dass The Beheaded, der Protagonist des Spiels, weiterhin in anderen Arbeiten vorkommen wird.

Aber nicht jeder wird gerne zurückblicken. Eine solche Person ist Dead Cells ' ursprünglicher Designer, Sébastien Benard, der zuvor die Entscheidung von Motion Twin, die Entwicklung des Spiels zu beenden (wie er behauptet) als "den denkbar schlechtesten Arschloch-Move gegen Dead Cells und Evil Empire " bezeichnete. Für mehr Kontext kannst du das vollständige Statement von Benard hier lesen (danke PCGamesN und Eurogamer).