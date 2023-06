Dead Cells bekommt eine eigene Zeichentrickserie

HQ

Dead Cells bleibt auch Jahre nach seiner Veröffentlichung ein Hit. Der Roguelike-Hit, der kürzlich mehr als 10 Millionen Exemplare verkauft hat, bekommt jetzt eine eigene Zeichentrickserie.

"Die neue Show bringt die Fans auf eine verfluchte Insel, die von einer seltsamen Seuche heimgesucht wurde", heißt es in einer offiziellen Ankündigung der Entwickler Evil Empire und Motion Twin. "Nachdem der törichte König der Insel ein Heilmittel entwickelt hat, das die Bevölkerung in monströse Kreaturen verwandelt, tauchen Prophezeiungen auf, die einen flammenköpfigen Helden darstellen. Wie es der Zufall will, ist dieser enthauptete Held real, aber die Rettung eines Königreichs steht nicht auf seinem Zeitplan und er will nur in Ruhe gelassen werden."

Die Show wird vom Pariser Studio Bobbypills produziert und wird eine Laufzeit von zehn Episoden haben, die jeweils etwa 7 Minuten lang sind.

Wirst du dir die Zeichentrickserie Dead Cells ansehen? Seht euch den Trailer unten an: