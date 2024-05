Dead by Daylight erhält eine DnD-Injektion

HQ

Behaviour Interactive hat bestätigt, dass die nächste Staffel von Dead by Daylight eine weitere große Zusammenarbeit sein wird. In der Staffel wird Dungeons and Dragons in das asymmetrische Horrorspiel kommen, und obwohl wir die Einzelheiten der Staffel noch nicht kennen, werden wir morgen mehr wissen.

Morgen (14. Mai) wird es einen großen Jubiläums-Stream geben, in dem wir sehen können, wie das Fantasy-Universum eingeführt und in das Horrorformat angepasst wird, um es an Dead by Daylight anzupassen. Dem Teaser unten nach zu urteilen, scheint es wahrscheinlich, dass ein Beholder Monster in irgendeiner Form eingebaut wird.