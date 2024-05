Behaviour Interactive zeigt nächste Woche die 9. Klasse von Dead by Daylight

HQ

Dead by Daylight war in den letzten zehn Jahren der effektive Goldstandard für asymmetrische Multiplayer-Horrorspiele. Es gab mehrere andere ähnliche Spiele, aber keines hat es geschafft, den gleichen Erfolg zu generieren und zu finden wie der Titel von Behaviour Interactive, weshalb das Spiel über 60 Millionen Spieler hat!

Trotz jahrelanger Erfahrung ist das Ende für Dead by Daylight noch lange nicht in Sicht, denn jetzt hat der Entwickler angekündigt, dass er nächste Woche einen Jubiläumsstream veranstalten wird, der die Zukunft des Spiels, den nächsten Chapter und mehr enthüllt.

Es wird am Mai 14 um 15:30 BST / 16:30 MESZ stattfinden, und was es beinhalten wird, so heißt es in der Show, dass die Year 9-Roadmap vorgestellt, Gameplay-Verbesserungen vorgestellt, das neue Chapter enthüllt, was vor uns liegt, besprochen, Feierlichkeiten zum 8. Jubiläum im Spiel angekündigt, und dann ein Live-Q&A, um das Ganze abzurunden.

Schaut euch den Trailer unten an, um einen Vorgeschmack auf das zu erhalten, was kommen wird, oder schaut hier vorbei, um ein wenig mehr Tiefe zu erhalten.