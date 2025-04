David Tennant enthüllt, dass sein ehemaliger Agent ihm sagte, er solle ihn nicht anfassen Doctor Who

HQ

David Tennant ist bekannt für Genreliteratur. Er tauchte im Marvel-Universum als Zebediah Kilgrave in Jessica Jones auf, in der Good Omens-Adaption von Amazon Prime als Crowley und natürlich als zehnter Doktor in Doctor Who.

Tennant ist nach wie vor eine Legende des britischen Fernsehens, aber es gab eine Zeit, in der er der Rolle des Doctor Who ausgewichen wäre. In seinem Podcast erzählten Tennant und seine Frau Georgia die Geschichte, wie ein ehemaliger Agent versuchte, den Schauspieler von der Rolle abzubringen.

"Sie kommen zu dir, sie locken dich irgendwie ins Haus mit 'Komm, schau dir eine kleine Folge an.' Du gehst mit und dann sagen sie: 'Und weißt du was! Willst du es spielen?' Und du tust so, als würdest du einen Tag oder so darüber nachdenken", sagte Georgia Tennant.

Georgia und David waren sich einig, dass der Schauspieler die Rolle eindeutig übernehmen würde, aber es dauerte einige Zeit, bis es verarbeitet war. "Ich musste irgendwie alles verarbeiten, was es bedeutete." Sagte David. "Ich hatte damals einen Agenten, der sagte: 'Fass es nicht an, es wird nicht funktionieren.' Nicht meine jetzige Agentin, eine frühere brillante Agentin, die inzwischen im Ruhestand ist, aber sie hat das nicht richtig angerufen, wie sich herausstellt. Sie sagte: 'Das wird nicht funktionieren, das willst du dir nicht um den Hals hängen lassen.' "

Es ist schwer, sich DavidDoctor Who Tennant vorzustellen, der seitdem mehrmals zurückgekehrt ist, um die Figur zu spielen. Während sich viele Fans immer noch gerne an Tennant für seine Zeit in Doctor Who erinnern werden, ist der Schauspieler nicht nur für diese Leistung in Erinnerung geblieben, und die Rolle katapultierte ihn zu weiterem Ruhm.