David Rubin spricht darüber, wie Joker: Die Welt in "der Gotham City von Spanien" angesiedelt ist.

HQ

Gothams Clown Prince of Crime; So haben wir schon immer Batman s größten Erzfeind gekannt, den Joker. Doch das änderte sich erst vor Kurzem, als der Comic Joker: The World erschien und eine Geschichte zeigte, die den berühmten Psychopathen in verschiedene Städte und Länder der Welt führte.

Im Rahmen unseres jüngsten Auftritts bei San Diego Comic Con Malaga hatten wir das Privileg, mit Co-Autor David Rubin zu sprechen, und da wir für diese Convention in Spanien waren, mussten wir fragen, warum Rubin sicherstellen wollte, dass die spanische Hauptstadt Madrid in die Geschichte aufgenommen wird.

"Als DC mich beauftragte, die Geschichte von Joker: The World zu drehen, bekam ich die Wahl, wo ich sie ansiedeln wollte. Spanien war der Ort, an dem ich wollte. Ich habe mehrmals darüber nachgedacht und am Ende habe ich mich für Madrid entschieden. Erstens, weil ich jetzt seit ein paar Jahren in dieser Stadt lebe und mich damit gut verstehe. Und zweitens, weil genau in diesem Moment... Nun, die Wahrheit ist, dass das in Madrid immer passiert. Es ist wie Gotham City in Spanien, weißt du? Voll von Korruption und verrücktem Zeug."

Rubin sprach dann über einige aktuelle Ereignisse, die die Stadt erschüttern, darunter Wahlen und neu gebildete Regierungen sowie Korruption, die die Straßen überschwemmt. Wir fragten dann, ob diese Situationen Joker: The World inspiriert haben, woraufhin Rubin uns Folgendes erzählte, einschließlich wie er Morddrohungen für seine Kommentare zu Weltereignissen in der Geschichte erhielt.

"Ich sagte, nun, das sieht für mich so aus, als könnte man es umdrehen und ein wenig über das große Problem sprechen, das wir jetzt haben, nicht nur in Madrid, nicht nur in Spanien, sondern weltweit, was passiert. Man kann sehen, was in den Vereinigten Staaten, in Argentinien, in vielen Ländern, in der Hälfte Europas passiert, nämlich der Aufstieg der extremen Rechten. Die Nazis gewinnen immer mehr Macht, sie übernehmen sogar die Ausdrucksfreiheit.

"Neulich, als Jimmy Kimmel gefeuert wurde, sagen sie einerseits nein, nein... weil er über etwas spricht, das mich nicht interessiert. So kann es nicht sein. Es ist Freiheit für alle. Es ist wie eine Ausrede, die von Faschisten und Leuten dieser Art oft benutzt wird, nämlich: Respektiere meine Meinungsfreiheit. Aber mein Freund, Meinungsfreiheit ist eine Einbahnstraße, weißt du? Für die Seite, die du nicht magst, muss sie auch trainiert werden. Ich fand es etwas Wichtiges und Notwendiges, mit einer Figur wie dem Joker in einem Comic, der in so vielen Ländern veröffentlicht werden sollte, ein Rampenlicht zu nutzen, um über diese Probleme zu sprechen, die nicht nur in Spanien existieren, wie ich sagte. Ich glaube, es hat gut für mich funktioniert, weil sie ziemlich sauer wurden, die extremen Rechten, sie haben mir Morddrohungen geschickt, und hier bin ich, weißt du?"

Das vollständige und lokal untertitelte Interview mit Rubin finden Sie unten, in dem wir auch über Eisner Awards sprechen und wie er an der Erstellung des Plakats für San Diego Comic Con Malaga beteiligt war.