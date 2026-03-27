David Goffin kündigt seinen Rücktritt vom Tennis im Alter von 35 Jahren an, erfolgreichster männlicher belgischer Spieler

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Der belgische Tennisspieler David Goffin hat seinen Rücktritt vom Profitennis angekündigt. Der 35-Jährige wird am Ende der Saison 2026 in den Ruhestand gehen, bevor er am 7. Dezember 36 wird. Er geht als einer der erfolgreichsten belgischen Spieler aller Zeiten in die Geschichte ein, als einziger Mann, der unter den Top 10 rangierte (2017 war er auf Platz 7). Damit steht er in den Tennisgeschichtsbüchern Belgiens, neben Justine Henin (7 Grand Slams) und Kim Clijsters (4 Grand-Slam-Titel).

In einem Video in den sozialen Medien erklärte Goffin, dass die Knieverletzung, die er 2025 erlitt, eine entscheidende Rolle in seiner Karriere spielte. "All diese Jahre auf höchstem Niveau haben meinen Körper belastet", erklärte er. "Ich habe alles dem Tennis gegeben, und dieser Sport hat mir weit mehr gegeben, als ich je zu erzählen gewagt habe. Das macht meine Entscheidung so schwierig."

Goffin erreichte das Viertelfinale von vier Grand Slams, zuletzt Wimbledon 2022, und gewann sechs Einzeltitel mit einer Karrierebilanz von 357 Siegen und 275 Niederlagen. Sein bester Titel war das Japan Open ATP 500 im Jahr 2017. Goffin ist derzeit auf Platz 156 der Welt eingestuft und hat 2026 kein Match gewonnen.

Goffin schaffte es außerdem, die besten Tennisspieler seiner Generation zu besiegen, darunter Novak Djokovic und Roger Federer einmal und Rafa Nadal zweimal. Außerdem besiegte er im vergangenen Jahr den aktuellen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz beim Miami Open.