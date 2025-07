David Dastmalchian ergattert die Rolle des Bisons im neuen Street Fighter-Film

HQ

David Dastmalchian - am besten bekannt für Rollen in Late Night with the Devil, The Suicide Squad und Murderbot - hat laut Deadline die ikonische Bösewichtrolle des M. Bison im kommenden Street Fighter-Film ergattert. Es ist mit Abstand die größte Rolle seiner bisherigen Karriere, auch wenn sich die Produktion noch nicht offiziell zur Besetzung geäußert hat.

Der Rest der Besetzung ist geradezu wild: Andrew Koji und Noah Centineo spielen Ryu und Ken, Jason Momoa springt als Blanka ein, Roman Reigns übernimmt Akuma, Orville Peck verkörpert Vega, Curtis "50 Cent" Jackson ist Balrog und Andrew Schulz stiehlt als Dan Hibiki allen die Show. Ein Lineup voller mutiger, farbenfroher Entscheidungen.

Capcom soll auch stark in die Produktion involviert sein - was hoffentlich bedeutet, dass der Film durchdachter ausgeführt wird als frühere halbgare Versuche. Dastmalchian als Bison zu haben, könnte genau der unerwartete Geniestreich sein, den dieses Reboot braucht. Der Kerl hat das Zeug dazu – zu gleichen Teilen gruselig und komplex. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass Regisseur Sakurai all diesen Wahnsinn mit einer echten Liebe zum Spieluniversum in Einklang bringen kann – damit wir nicht mit einem weiteren Flop enden.

Freust du dich auf den Street Fighter-Film?