David Attenboroughs 100. Geburtstag wird mit einem Live-Event aus der Royal Albert Hall in London gefeiert

In nur wenigen Wochen wird David Attenborough offiziell 100 Jahre alt, wobei der ikonische Wildtier-Moderator und Umweltschützer ein Jahrhundert auf diesem Planeten feiern wird, indem er bei einer besonderen Veranstaltung auftritt, die persönlich in der Royal Albert Hall in London stattfindet und auch an Fans weltweit gestreamt wird, die an den Ereignissen teilnehmen und diesen unglaublichen Meilenstein für vielleicht die berühmteste Stimme in Naturdokumentationen feiern möchten.

Wie von der BBC bestätigt, wird Attenborough der Star von 100 Years on Planet Earth sein, einer Veranstaltung, die als "neunzigminütige Sonderveranstaltung zu Ehren einer der einflussreichsten Persönlichkeiten im Rundfunk und im naturhistorischen Erzählen" beschrieben wird.

Die Sendung nimmt die Zuschauer mit auf eine "außergewöhnliche Reise durch ein Jahrhundert voller Erkundungen und Entdeckungen in der Natur, gesehen durch das Prisma von Davids bemerkenswertem Leben und Werk", und beginnt am Freitag, den 8. Mai, um 20:30 Uhr BST/21:30 MESZ, alles auf BBC One und BBC iPlayer.

Die Sendung vereint Aufnahmen aus Attenboroughs gesamter Karriere, wobei alle Aufnahmen aus dem naturhistorischen Archiv der BBC verwendet und diese mit Aufführungen und Musik des BBC Concert Orchestra kombiniert werden. Es wird sogar Gäste geben, die von Attenboroughs Karriere beeinflusst wurden, darunter Liz Bonnin, Steve Backshall, Chris Packham und Michael Palin, sowie zusätzliche musikalische Darsteller, sei es dieser Dan Smith aus Bastille und Sigur Rós, der vor Ort sein wird, um Hoppípollia zu spielen, das für die Planet Earth-Reihe geschrieben wurde.

Es ist unklar, ob die Sendung anderswo ausgestrahlt wird, und falls ja, sind die genauen Ausstrahlungsorte unbekannt.