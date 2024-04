Dave the Diver und Tales of Kenzera: Zau erscheinen kostenlos auf PlayStation Plus

HQ

Microsoft prahlt gerne damit, dass Spiele direkt im Game Pass veröffentlicht werden. Sony hat Ähnliches nur ein paar Mal mit PlayStation Plus gemacht, also wird der April 2024 ein Monat sein, an den man sich erinnern wird.

Sony begnügt sich nicht mit der Ankündigung, dass Dave the Diver für PlayStation Plus Extra- und PlayStation Plus Premium-Abonnenten kostenlos sein wird, wenn eines der beliebtesten Spiele des Jahres 2023 am 16. April für PS4 und PS5 erscheint, aber auch, dass Tales of Kenzera: Zau, das sehr vielversprechende EA Originals-Spiel diejenigen von uns, die Prince of Persia wirklich genossen haben: The Lost Crown sollte man genau im Auge behalten und wird am 23. April direkt im PlayStation Plus-Spielekatalog von PS Plus Extra und Premium erscheinen.

Ich hatte vor, diese beiden Spiele zu kaufen, also sind das definitiv fantastische Neuigkeiten für mich. Wie steht es mit dir?