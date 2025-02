Dave the Diver bekommt Like a Dragon Crossover im April; neue Demo für Pirate Yakuza bestätigt

HQ

Dave the Diver, das Roguelike-Juwel von Mintrocket, hat mehrere Crossover erlebt: Dredge, Guilty Gear Strive, Godzilla... Im aktuellen State of Play kündigte Sony die nächsten Crossover an, die sich auf das kommende Like a Dragon: Pirate Yakuza beziehen werden (das übrigens am 13. Februar eine Demo erhalten hat).

Der Like a Dragon-Inhalt, eine (scheinbar kostenpflichtige) Erweiterung mit dem Namen Dave the Diver - Ichibans Feiertags-Inhaltspaket, wird im April veröffentlicht. Und es wird tatsächlich eine neue Gameplay-Wendung geben: Ichiban Kasuga und andere Charaktere aus dem Spiel werden auftauchen, und du wirst sie in neuen 2D-Beat-em-up-Abschnitten steuern! Das Ziel des Spiels wird es natürlich immer noch sein, neue Rezepte für das Sushi-Restaurant freizuschalten.

Das Update wurde für PS5 und PS4 angekündigt, aber man kann davon ausgehen, dass es im April 2025 überall auf den Markt kommen wird. Und vergiss nicht, die Demo von Like a Dragon: Pirate Yakuza erscheint am 13. Februar.