Dave McKean, Illustrator und Cover-Künstler: "Ich möchte Gefühle und Emotionen genau ausdrücken"

HQ

Jeder Künstler ist anders. Im Allgemeinen sind sie in vielerlei Hinsicht, sowohl privat als auch beruflich, als besondere Menschen bekannt, aber es ist immer interessant zu wissen, was in ihren Köpfen vorgeht, um ihre Arbeit besser zu verstehen. Darüber hinaus hat uns Dave McKean gestanden, dass eine seiner Leidenschaften, abgesehen vom Zeichnen, die Musik ist. Wir haben mit ihm auf der 25. Neapel-Comicon gesprochen, wo er unter anderem über seine Arbeitsweise sprach, um seinen charakteristischen Stil zu erreichen.

Der britische Autor ist bekannt für seine unterschiedlichen Techniken, manchmal eine Art Collage oder die Verwendung von Fotografien. "Um Geschichten zu erzählen, muss man verstehen, wie sich Menschen bewegen, wie Individuen sprechen und sich ausdrücken, um sich besser mit der Geschichte zu verbinden. Ich möchte keine überladene Illustrationstechnik, ich möchte etwas, das diese Gefühle und Emotionen genau ausdrückt, damit man sich reibungslos durch die Seite bewegen und spüren kann, wie diese Menschen sprechen und sich bewegen."

Sein Prozess beginnt für ein paar Tage, um den richtigen Ton zu finden. "Normalerweise wandert alles in den Mülleimer und es ist schrecklich, aber langsam werden diese Figuren zu einfachen Tuschezeichnungen." Wenn er über die Arbeit hinter Raptor: A Sokol Graphic Novel spricht, kommentiert er, wie sein Prozess war. "Der Text verlangt nach einer Herangehensweise, also habe ich am Ende die reale Geschichte in einem ziemlich kratzigen Bleistiftstil geschrieben, oft bereit, als würde ich die Leute irgendwie im Handumdrehen einfangen. Die fantastische Geschichte ist viel mehr gestaltet und hat einen ganz bestimmten Feder- und Tusche-Look, eine expressionistische Art zu zeichnen. Es gibt noch ein paar andere Stile, aber ich versuche, die Stile sehr eng mit den Ideen und Emotionen zu verbinden."

Darüber hinaus spricht McKean auch über seine Erfahrungen als Musikillustrator, bei dem er Albumcover illustriert. "Nun, Musik ist wirklich meine erste Liebe. Ich mache auch Musik. Es ist abstrakt und emotional, und ich kann einen Tag mit Musik verbringen, die ich normalerweise nicht hören würde. Man bekommt eine emotionale Reaktion darauf und ich kann versuchen, das auf irgendeine Weise auszudrücken und ein Bild zu finden, das das widerspiegelt."



Dave McKean war der Coverkünstler der Wahl für Bands wie Delerium, My Dying Bride, Believer, Paradise Lost, Frontline Assembly und andere.



Weitere Details aus unserem Chat, in dem wir einige sehr interessante Themen mit Dave besprochen haben, finden Sie unten im vollständigen Interview mit lokalen Untertiteln.