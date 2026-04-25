Dave Franco, O'Shea Jackson Jr. und Mason Thames spielen in einer neuen Komödie die Hauptrollen Idiots

Den reichen Jungen Mason Thames in die Entzugsklinik zu bringen und dafür zu sorgen, dass er dorthin kommt, klingt nach einer einfachen Aufgabe, selbst für zwei meist nutzlose Fahrer wie Dave Franco und O'Shea Jackson Jr. Wie die beiden jedoch schnell erkennen, ist dies kein einfacher Transportauftrag, und sie befinden sich bald in einer gefährlichen Reise voller Drogen und Gefahr.

Regie führte Macon Blair, Idiots ist eine neue Komödie, die im August erscheint. Neben Dave Franco, O'Shea Jackson Jr. und Mason Thames spielen auch Kiernan Shipka, Nicholas Braun und Peter Dinklage mit. Der Film feierte seine Premiere beim Sundance Film Festival 2026 und wird voraussichtlich am 28. August breiter veröffentlicht.

Im untenstehenden Trailer bekommen wir einen Einblick in das Chaos, das sich in Idiots entfalten wird, mit der üblichen Art von Gewalt und Chaos, die man in einem so drogenverseuchten Abenteuer erwarten würde. Schau es dir unten selbst an: