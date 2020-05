Datenpaket 7 ab 4. Juni in eFootball PES 2020

Obwohl Konami das neue Titel-Update, was bei ihnen prinzipiell "Data Pack" heißt, aufgrund des Coronavirus etwas zurückgehalten hat, müssen die Fans natürlich nicht bis 2021 warten, um die virtuelle Euro 2020 zu spielen. Das Unternehmen hat gestern einen neuen Termin für das Eintreffen des kostenlosen Inhalts festgelegt, Data Pack 7.0 wird in PES 2020 am 4. Juni im Spiel verfügbar sein.

Der Download ist für Spieler auf PS4, Xbox One und PC (Steam) kostenlos verfügbar und es enthält die lizenzierte Europameisterschaft, bei der allerdings aufgrund der besonderen Situation einige Änderungen vorgenommen werden mussten. Natürlich ist eine Synchronisation mit den realen Teams im Mikrotransaktions-Modus MyClub oder in Matchday nicht möglich, dennoch dürft ihr euch auf 55 Nationalmannschaften freuen, die um die Trophäe der Euro 2020 spielen. Mit dabei ist auch der offizielle Ball, die Gruppenphase und zwei neue Stadien in Wembley und Sankt Petersburg.