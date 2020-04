PES 2020: Konami hält Euro 20 "bis auf weiteres" zurück

Die Fußballeuropameisterschaft sollte in wenigen Wochen als kostenloses Update in eFootball PES 2020 eingeführt werden, um Fans darüber hinwegzutäuschen, dass richtiger Fußball in diesem Jahr kein Thema mehr sein wird. Nachdem das Coronavirus jedoch praktisch den gesamten Profisport im Keim ersticken ließ, hat Konami nun ihrerseits beschlossen, die Veröffentlichung des Sommerturniers der UEFA "bis auf weiteres" zurückzuhalten. Das klingt jetzt schlimmer als es tatsächlich ist, da Konami die Verzögerung auf die anhaltende Pandemie schiebt, die es ihren Entwicklern nicht erlaubt, den ursprünglichen Veröffentlichungstermin des Updates am 30. April einzuhalten. Der Inhalt soll als Teil eines kommenden Data Packs landen und darauf werden Spieler sicher nicht mehr allzu lange warten müssen.