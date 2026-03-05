Dass Windows 12 abonnementbasiert ist, erweist sich als unbelegt

HQ

Während das Internet gestern von Nachrichten über ein kommendes Windows 12 überschwemmt wurde, das modular ist, KI-orientiert und nicht zuletzt abonnementbasiert ist, griffen viele Medien die Geschichte auf, obwohl eine tatsächlich glaubwürdige Quelle fehlte.

Windows Central war eines der ersten Medienunternehmen, das eine tatsächliche Untersuchung einleitete, und stellte fest, dass KI-basierte Nachrichtenseiten teilweise schuld waren, indem sie veraltete Informationen und einen PC World-Artikel verwendeten, der zurückgezogen wurde, da sich der zitierte Bericht als falsch herausstellte und höchstwahrscheinlich entweder KI-generiert oder KI für Forschungszwecke nutzte. mit starken Hinweisen darauf, dass die KI nicht zwischen Online-Diskussionen und tatsächlichen Fakten unterscheiden kann. Doch als sowohl echte als auch KI-basierte Nachrichtenseiten begannen, sich gegenseitig zu zitieren, anstatt auf die echte Quelle zu schauen, wurde es schlimmer.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Windows 12 in diesem Jahr veröffentlicht wird, noch dass es abonnementbasiert sein wird. Der Teil mit der modularen Funktion des Betriebssystems liegt laut mehreren spezialisierten Windows-Medien höchstwahrscheinlich an einem alten CorePC-Projekt mit einem skalierbaren und separateren Betriebssystem zur Verbesserung der Sicherheit. Windows Central weist außerdem darauf hin, dass der glaubwürdige Codename Hudson River aus dem Jahr 2023 stammt und dass die im Umlauf kursierenden Renderings Konzeptkunst von 2022 sind, während der Abonnement-Teil auf Gerüchte zurückgeht, die mehr als ein Jahrzehnt alt sind.