Das Wetter ist dein schlimmster Feind in Permafrost, aber du musst dich auch vor gruseligen Mondkultisten in Acht nehmen

Auf der Gamescom haben wir uns mit Timo Thomas zusammengesetzt, um über Permafrost zu sprechen, ein neues Survival-Spiel, in dem man ständig gegen die Kälte ankämpft. In unserem Interview mit Thomas haben wir über das Wetter gesprochen und darüber, dass du dich wirklich warm anziehen möchtest:

"Die Wettereffekte sind dynamisch. Wir haben also verschiedene Orte im Spiel. Wir nennen sie die kalten Zonen, in denen es extrem kalt ist. Darauf muss man sich vorbereiten, nicht nur auf die Nacht", sagte er. In der Nacht kann das Wetter natürlich einen unglaublichen Tiefpunkt erreichen, der Sie dazu zwingt, einen Unterschlupf oder ein möglichst warmes Outfit zu finden, und selbst dann kann es sein, dass das nicht ausreicht.

In Permafrost ziehst du nicht nur deine Wollkleidung an, denn es gibt verschiedene Fraktionen im Spiel, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Mit einigen von ihnen kannst du dich anfreunden, während andere, wie der Mondkult, nicht mehr mit ihnen verbündet werden können.

"Sie beten diesen zerschmetternden Mond und alles andere an. Also irgendwie die verrückten Jungs", erklärt Thomas.

Schaut euch das Interview unten an, um weitere Informationen zu Permafrost zu erhalten, das 2025 im Early Access auf dem PC erscheint.