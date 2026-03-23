Das Weiße Haus stellt eine Statue von Christoph Kolumbus auf: "Der ursprüngliche amerikanische Held"

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Das Weiße Haus hat auf seinem Gelände eine Statue von Christoph Kolumbus aufgestellt, was einen neuen Schritt in Trumps Bemühungen markiert, die Darstellung der US-Geschichte neu zu gestalten.

Die Statue, die in der Nähe des Eisenhower Executive Office Building aufgestellt wurde, wurde von einer italienisch-amerikanischen Organisation gestiftet. Trump beschrieb Kolumbus als "den ursprünglichen amerikanischen Helden" und stellte die Installation als Teil eines umfassenderen Vorstoßes gegen das, was er "antiamerikanische" Narrative nennt.

Dies geschieht vor dem Hintergrund breiterer Bemühungen der Regierung, historische Symbole wiederherzustellen, darunter konföderierte Denkmäler und andere Figuren, die während der Black-Lives-Matter-Proteste nach der Tötung von George Floyd entfernt wurden.

Kolumbus, dessen Reisen im späten 15. Jahrhundert den Weg für die europäische Expansion in Amerika ebneten, ist in den letzten Jahren zu einem besonders umstrittenen Symbol geworden.

Viele Städte in den Vereinigten Staaten entfernten oder versetzten 2020 Columbus-Statuen, da Demonstranten traditionelle historische Erzählungen infrage stellten und eine Neubewertung der mit kolonialer Gewalt assoziierten Personen forderten.

Die Installation signalisiert eine anhaltende kulturelle Kluft in den USA.