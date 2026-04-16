Das verspielteste epische Abenteuer ist zurück: Kitaria Fables 2 wurde für PC und Konsolen angekündigt.

Wenn du ein Fan von gemütlichen, farbenfrohen RPGs bist, kennst du sicher Kitaria Fables. Secret Level Studios' Titel von 2021 verkaufte insgesamt 400.000 Exemplare, litt jedoch unter einigen Kamera- und Steuerungsproblemen, die behoben werden konnten. Glücklicherweise haben sowohl die Entwicklungsstudios als auch ihr Publisher PQube ihre Hausaufgaben gemacht und wussten in der Ankündigung genau, worauf sie sich konzentrieren mussten.

Kitaria Fables 2 wurde mit einem Trailer auf der Galaxies Spring Showcase vorgestellt und wird in Zukunft für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 erscheinen. Obwohl die Geschichte nach den Ereignissen des ersten Spiels spielt, wird dieses Spiel zwei neue Helden enthalten, Alice und Dusty, die du sowohl im Einzelspielermodus als auch im lokalen Koop-Modus spielen kannst.

Schau dir den Trailer zu Kitaria Fables 2 an und setze ihn unbedingt auf deine Wunschliste, wenn das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wird.