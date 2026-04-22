Das Vereinigte Königreich genehmigt ein lebenslanges Verbot des Tabakkaufs für alle, die nach 2008 geboren wurden, und erhöht das gesetzliche Mindestalter für den Kauf von Zigaretten jedes Jahr

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Das britische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das allen unter 18 Jahren ein lebenslanges Verbot vom Tabakkauf vorsieht sowie die Beschränkungen für Vaping-Produkte und Werbung verschärft, in der Hoffnung, das Rauchen in zukünftigen Generationen vollständig zu beseitigen.

Langfristig, wenn das Gesetz lange genug besteht, könnte im Vereinigten Königreich niemand Tabak kaufen: Menschen, die am oder vor dem 31. Dezember 2008 geboren wurden, dürfen niemals Tabak kaufen. Das Gesetz bedeutet faktisch, dass das Mindestalter für den Tabakkauf, derzeit 18 Jahre alt, Jahr für Jahr ansteigt.

Das Tobacco and Vapes Bill wurde am Dienstag vom House of Lords des britischen Parlaments verabschiedet und wird nächste Woche Gesetz werden, wenn es die königliche Zustimmung verabschiedet – eine formale Formalität. Es sollte nächstes Jahr in Kraft treten. Der Vorschlag wurde erstmals im November 2024 eingebracht und zielt darauf ab, die erste "rauchfreie Generation" zu schaffen. "Kinder im Vereinigten Königreich werden Teil der ersten rauchfreien Generation sein, geschützt vor einem Leben voller Sucht und Schäden", sagte der Gesundheits- und Sozialminister Wes Streeting. "Prävention ist besser als Heilung – diese Reform wird Leben retten, den Druck auf den NHS verringern und ein gesünderes Großbritannien aufbauen."

Das Gesetz wurde besonders von Gesundheitsbehörden oder dem Krebsforschungszentrum gut aufgenommen, das sagte, dies werde die Zahl der Todesfälle verringern, wurde jedoch von der Opposition kritisiert: Nigel Farage, Vorsitzender von Reform UK, sagte, er werde das Gesetz abschaffen, falls er bei den Wahlen 2029 gewählt wird.